Prawie 535 hektarów powierzchni, ponad milion drzew i unikalne atrakcje na skalę europejską. Park Śląski w Chorzowie to absolutny fenomen, który rozmiarem zawstydza najsłynniejsze miejskie ogrody świata. Jak z powojennego, zniszczonego przemysłem terenu udało się stworzyć zielone płuca Śląska, które każdego roku przyciągają miliony turystów? Oto niezwykła opowieść o polskim rekordziście.

Park Śląski – największy park miejski w Polsce / Shutterstock

Park Śląski to największy park miejski w Polsce i jeden z największych w Europie, rozciągający się na 535 hektarach.

Powstał na terenach pokrytych hałdami i wysypiskami, które zamieniono w zielone płuca Górnego Śląska z ponad milionem drzew.

Znajdziesz tu m.in. kolej linową "Elka", nowoczesne Planetarium Śląskie oraz Śląski Ogród Zoologiczny z unikalną Kotliną Dinozaurów.

To także dom dla największego w Polsce Rosarium z 30 tysiącami krzewów róż oraz miejsce tętniące życiem kulturalnym i sportowym przez cały rok.

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Największy miejski park w Polsce - imponujące liczby i skala przedsięwzięcia

Park Śląski, położony w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to nie tylko największy park miejski w Polsce, ale także jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Jego powierzchnia wynosi aż 535 hektarów. Dla porównania, słynny nowojorski Central Park zajmuje "zaledwie" 341 hektarów, a różnica między nimi przekracza powierzchnię całego londyńskiego Hyde Parku.

Tak imponujący rozmiar sprawia, że Park Śląski ustępuje miejsca jedynie nielicznym europejskim gigantom, takim jak paryski Lasek Buloński czy madrycki Casa de Campo, choć warto podkreślić, że te tereny mają często charakter leśny, podczas gdy chorzowski park to starannie zaprojektowana, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacyjna.

Od hałd do zielonego raju - niezwykła historia powstania Parku Śląskiego

Gdy w latach 50. XX wieku zapadła decyzja o utworzeniu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, wybrano teren w 75 proc. pokryty hałdami, wysypiskami i pogórniczymi zapadliskami. Wysiłkiem tysięcy ludzi i dzięki posadzeniu milionów drzew i krzewów, z przemysłowego krajobrazu wyrosło dziś miejsce, które stało się zielonym płucem regionu. Obecnie park jest domem dla ponad miliona drzew, pełniąc funkcję gigantycznego filtra antysmogowego dla mieszkańców Górnego Śląska.

Park Śląski to nie tylko rozległe tereny zielone, ale także bogactwo atrakcji, które mogłyby być wizytówką osobnych miast. Jedną z największych jest kolej linowa "Elka" - jedna z najdłuższych nizinnych kolei linowych w Europie, z której można podziwiać panoramę parku, stadionu, zoo i planetarium z wysokości.

Odnowione Planetarium Śląskie to obecnie jeden z najnowocześniejszych parków nauki w tej części Europy, oferujący odwiedzającym możliwość doświadczenia zjawisk astronomicznych i meteorologicznych w sposób interaktywny.

Na terenie parku znajduje się także Śląski Ogród Zoologiczny, znany z unikalnej Kotliny Dinozaurów - pełnowymiarowych rekonstrukcji prehistorycznych gadów, które powstały na podstawie odkryć polskich paleobiologów na pustyni Gobi. Nie sposób pominąć także kultowej rzeźby Żyrafy przy wejściu do zoo, będącej symbolem parku i jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w regionie.

Wśród wyjątkowych miejsc na terenie Parku Śląskiego znajduje się również największe w Polsce Rosarium - ogród różany, na terenie którego rośnie około 30 tysięcy krzewów róż w setkach odmian. To prawdziwa gratka zarówno dla miłośników przyrody, jak i fotografów.

Park Śląski w Chorzowie to największy park miejski w Polsce. Ma 535 ha, więcej niż Central Park / Shutterstock

Park Śląski to nie tylko przestrzeń do spacerów i wypoczynku, ale także miejsce, które tętni życiem przez cały rok. Odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Z parku korzystają zarówno mieszkańcy okolicznych miast, jak i turyści z całej Polski oraz zagranicy. Rocznie odwiedza go około trzech milionów osób.