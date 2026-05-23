"Jak znam naszego premiera, to absolutnie nie zgodziłby się na taką kandydaturę' – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Marcin Horała pytany o to, czy kandydatem na ambasadora USA mógłby zostać Nikodem Rachoń, brat Michała Rachonia. Wcześniej Horała podkreślał, że Nikodem Rachoń i Marcin Przydacz byli "szerpami", którzy z administracją USA wypracowywali decyzję o wysłaniu do Polski 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Bardzo dobrze by było, gdyby rząd wrócił do dobrego obyczaju, który panował w Polsce przez kilkadziesiąt lat przy różnych prezydentach i rządach, często skłóconych, że nominacje są najpierw nieoficjalnie uzgadniane między rządem a prezydentem. Potem już do Sejmu i na nominacje idą uzgodnione kandydatury - podkreślał poseł.

Jednocześnie Horała wskazywał, że "za sukces" ws. amerykańskich wojsk odpowiada Karol Nawrocki. Dopytywany czy personalizowanie takich decyzji to dobry ruch, mówił: Dużo lepiej byłoby, gdyby decyzja nie wynikała z personalnych relacji. Ale dużo lepiej, że ona jest - nawet jeśli wynika z personalnych relacji - niż gdyby jej nie było.

Marcin Horała, poseł PiS, jednocześnie zasiadający we władzach stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM został zapytany o to, ilu jest sympatyków stowarzyszenia Rozwój Plus wśród parlamentarzystów. Jest ich pewno powyżej czterdziestu, może pięćdziesięciukilku - odparł.

Krzysztof Ziemiec pytał też o zapowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego o mrożeniu stowarzyszeń wewnątrz partii.

Każdy z nas zna tutaj pewną metodę uprawiania polityki przez pana prezesa, który czasem dociśnie, ale pozostawi furtkę wyjścia, a potem zluzuje. Natomiast tam było wezwanie do zamrożenia działalności stowarzyszeń w liczbach mnogich. To zamrożenie miało być elementem pewnego szerokiego pakietu pewnych zmian w partii, personalnych, organizacyjnych i tak dalej. Jak do tych zmian dojdzie, to wrócimy do tematu ewentualnego zamrażania. (...) Na razie żaden element tego planu nie jest realizowany i nie wchodzi w życie. Tematu zamrażania w związku z tym nie ma - powiedział Horała.