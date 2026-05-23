Belona ma zielone ości, ciało węgorza i dziób bociana. Choć wygląda egzotycznie, to rodowity rarytas z Morza Bałtyckiego. Właśnie ruszył jej bardzo krótki sezon połowowy. Co sprawia, że ryba ta cieszy się tak dużym uznaniem wśród dietetyków i miłośników kuchni? Sprawdzamy jej właściwości odżywcze, walory smakowe oraz dostępność na rynku.

Belona – najzdrowsza ryba z Bałtyku. Sezon trwa krótko!

Maj i czerwiec to sezon na belonę - rybę o zielonych ościach i smaku przypominającym kurczaka, którą nad Bałtykiem uwielbiają rybacy i smakosze.

Belona to chuda ryba bogata w białko oraz cenne kwasy omega-3, witaminy A i D - idealna dla osób dbających o zdrowie i sylwetkę.

Mięso belony jest delikatne, białe i wszechstronne w kuchni - świetnie smakuje smażona, grillowana, pieczona, a szczególnie wędzona.

Sezon jest krótki, a świeżą belonę można kupić tylko nad morzem - na targowiskach i w portach, gdzie ceny są bardzo atrakcyjne.

Belona - morski rarytas Bałtyku

Maj i czerwiec to miesiące, w których w wodach Bałtyku pojawia się belona - ryba, którą trudno pomylić z jakąkolwiek inną. Jej podłużne, przypominające węgorza ciało, charakterystyczne wydłużone szczęki i zielone ości czynią z niej prawdziwą ciekawostkę przyrodniczą.

Belona występuje nie tylko w Morzu Bałtyckim, ale także w Morzu Śródziemnym, Północnym oraz w Oceanie Atlantyckim. Jednak to właśnie nad polskim wybrzeżem, wiosną, jest szczególnie ceniona przez rybaków i smakoszy.

Ryba ta osiąga długość od 60 do nawet 100 centymetrów, a jej ubarwienie jest niezwykle efektowne - ciemnoniebieski lub ciemnozielony grzbiet kontrastuje ze srebrzystymi bokami. Zielone ości, które mogą zaskoczyć niejednego smakosza, zawdzięczają swój kolor naturalnemu barwnikowi - biliwerdynie. To właśnie te cechy sprawiają, że belona bywa nazywana "morskim bocianem" lub "morskim węgorzem".

Wartości odżywcze belony

Belona to nie tylko rarytas ze względu na krótki sezon połowów, ale także prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Przede wszystkim jest źródłem pełnowartościowego białka, które jest bardzo dobrze przyswajane przez organizm - nawet w 95-97 procentach. To sprawia, że mięso belony jest idealne dla osób dbających o zdrową dietę, sportowców oraz wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę.

Warto zaznaczyć, że belona jest rybą bardzo chudą. Zawiera niewielką ilość tłuszczu, jednak są to głównie tłuszcze wielonienasycone z rodziny omega-3, takie jak kwas dokozaheksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA). Kwasy te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mają korzystny wpływ na pracę serca, chronią wzrok oraz wspomagają odporność.

Mięso belony dostarcza także witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - przede wszystkim witaminy A i D. Witamina A, w połączeniu z kwasami omega-3, wspiera zdrowie oczu i poprawia ich funkcjonowanie. Z kolei witamina D jest niezbędna dla mocnych kości, wzmacnia odporność i zapobiega wahaniom nastroju.

Jak smakuje belona i jak ją przyrządzać?

Mięso belony jest niezwykle delikatne, jędrne i białe. Ma niską zawartość tłuszczu, a w smaku bywa porównywane do węgorza, choć jest od niego znacznie lżejsze. Niektórzy twierdzą, że przypomina nawet kurczaka. Dzięki temu belona doskonale nadaje się do różnych form przyrządzania - można ją smażyć, grillować, piec, a także wędzić.

W wersji wędzonej belona uchodzi za prawdziwy przysmak. Delikatny, lekko dymny smak i soczyste mięso sprawiają, że jest chętnie wybierana przez koneserów rybnych specjałów.

Ile kosztuje belona i gdzie ją kupić?

Sezon na belonę jest bardzo krótki - ryba pojawia się w Bałtyku tylko w maju i czerwcu. To właśnie wtedy na nadmorskich targowiskach i w portach rybackich można kupić świeżą belonę w najbardziej atrakcyjnych cenach.

W czasie największych połowów kilogram tej ryby kosztuje zazwyczaj od 20 do 30 złotych. Wersja wędzona, uznawana za wyjątkowy rarytas, jest nieco droższa - za kilogram zapłacimy około 40-50 złotych.

Belona rzadko pojawia się w ogólnodostępnych sklepach w głębi kraju, dlatego najlepszą okazją na jej spróbowanie jest pobyt nad morzem właśnie w maju lub czerwcu.

Dlaczego warto sięgnąć po belonę podczas sezonu?

Belona to ryba nie tylko smaczna i zdrowa, ale także stosunkowo niedroga w porównaniu do innych gatunków morskich, takich jak dorsz czy łosoś. Jej wyjątkowe walory smakowe i odżywcze sprawiają, że warto skorzystać z krótkiego sezonu połowów i wprowadzić belonę do swojego jadłospisu.

Jeśli planujesz wyjazd nad Bałtyk w najbliższych tygodniach, koniecznie poszukaj belony na lokalnych targowiskach lub w portowych sklepikach. To niepowtarzalna okazja, by spróbować jednej z najzdrowszych ryb Morza Bałtyckiego.