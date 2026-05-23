Ewa Pajor zapisała się złotymi zgłoskami w historii kobiecej piłki nożnej. Polka poprowadziła Barcelonę do efektownego zwycięstwa 4:0 nad Olympique Lyon w finale Ligi Mistrzyń, zdobywając dwa gole i sięgając po tytuł królowej strzelczyń rozgrywek z 11 trafieniami na koncie.

Ewa Pajor / MANAURE QUINTERO/AFP

Sobotni finał Ligi Mistrzyń, rozgrywany na stadionie w Oslo, był jednostronny - FC Barcelona bez większych problemów pokonała Olympique Lyon 4:0.

Dwoma trafieniami popisała się Ewa Pajor, pakując piłkę do siatki w 55. i 69. minucie. W końcówce spotkania dwa gole dołożyła jeszcze Salma Paralluelo.

Polka strzeliła dotychczas 44 gole w Lidze Mistrzyń, co - według danych UEFA - daje jej 7. miejsce w klasyfikacji wszech czasów kobiecych europejskich rozgrywek klubowych. Prowadzi jedna z jej sobotnich rywalek, Norweżka Ada Hegerberg, która zanotowała dotychczas 69 trafień.

Przełamała finałową "klątwę"

Ewa Pajor przełamała finałową "klątwę": w meczu o trofeum Ligi Mistrzyń wystąpiła po raz szósty, ale pięć poprzednich przegrała.

FC Barcelona triumfowała w tych kobiecych rozgrywkach po raz czwarty w historii. "Duma Katalonii" ustępuje pod tym względem tylko... Olympique Lyon, którego piłkarki wywalczyły dotychczas osiem tytułów.

Ekipa z Katalonii wywalczyła w tym sezonie wszystkie możliwe tytuły. Wcześniej piłkarki Barcelony zostały mistrzyniami Hiszpanii, wywalczyły też krajowy Puchar Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii.