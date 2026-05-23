Wszystko jest już jasne w PKO BP Ekstraklasie - o ile wcześniej Lech Poznań zapewnił sobie mistrzostwo Polski, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Arka Gdynia spadły do pierwszej ligi, o tyle do końca nie było wiadomo, kto zostanie trzecim spadkowiczem. Okazało się, że w ostatniej kolejce tego sezonu "Słonie" pociągnęły na dno drugą drużynę z Trójmiasta - Lechię Gdańsk.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W sobotę rozegrano ostatnią kolejkę sezonu 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Spotkań było w sumie dziewięć, a wszystkie rozpoczęły się o tej samej godzinie - 17:30.
Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nie było jasne, kto zostanie trzecim spadkowiczem. Wcześniej jako pierwsza do niższej klasy rozgrywkowej spadła Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a potem Arka Gdynia, która w przedostatniej kolejce - w poniedziałek 18 maja - przegrała na własnym stadionie 2:3 z... Termalicą.
Okazało się, że "Słonie" pociągnęły w sobotę na dno kolejną drużynę z Trójmiasta - Lechię Gdańsk, wygrywając z nią u siebie 3:2.
Mistrzem Polski po raz 10. w historii został Lech Poznań (tytuł zapewnił sobie już wcześniej), wicemistrzem kraju - Górnik Zabrze (dzięki zwycięstwu 6:2 nad Radomiakiem Radom), a miejsce premiowane grą w europejskich pucharach - po 23 latach - zagwarantował sobie GKS Katowice, który w ostatniej chwili zremisował na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:1 (zagra w eliminacjach Ligi Konferencji).
Katowiczanie o punkt wyprzedzili Legię Warszawa, która zakończyła rozgrywki na 6. miejscu. W ostatniej serii gier podopieczni Marka Papszuna pokonali na własnym stadionie Motor Lublin 4:0.
Oprócz Lecha Poznań i Górnika Zabrze, które wystąpią w eliminacjach Ligi Mistrzów, oraz GKS-u Katowice, nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą również Jagiellonia Białystok (zajęła 3. miejsce, wystąpi w eliminacjach Ligi Europy) i Raków Częstochowa, który uplasował się na 4. pozycji (powalczy o Ligę Konferencji).
Ważnym wydarzeniem ostatniej kolejki było pożegnanie z boiskiem Lukasa Podolskiego. Urodzony w Gliwicach mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec kończy karierę i skupi się na zarządzaniu Górnikiem Zabrze, którego w tym tygodniu już oficjalnie został większościowym właścicielem.
Lechii Gdańsk, trzeciemu spadkowiczowi, na osłodę pozostał tytuł króla strzelców dla Tomáš Bobčeka. Słowak w Niecieczy strzelił 19. i 20. bramkę w rozgrywkach (mógł mieć nawet 21 goli, ale zmarnował rzut karny), wyprzedzając w ten sposób Karola Czubaka z Motoru Lublin (zanotował w tym sezonie 18 trafień).
Wiadomo już, że do PKO BP Ekstraklasy wracają Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a trzecią drużyną, która awansuje z 1. ligi, wyłonią dwustopniowe baraże.
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 3:2 (2:0), bramki: 1:0 Artem Putiwcew (21.), 2:0 Rafał Kurzawa (30.), 2:1 Tomáš Bobček (50.), 3:1 Kamil Zapolnik (57.), 3:2 Tomáš Bobček (90+4.);
- Cracovia - Korona Kielce 1:1 (1:1), bramki: 0:1 Tamar Svetlin (2.), 1:1 Kahveh Zahiroleslam (6.);
- Górnik Zabrze - Radomiak Radom 6:2 (5:0), bramki: 1:0 Maksym Chłań (9.), 2:0 Maksym Chłań (13.), 3:0 Sondre Liseth (28.), 4:0 Lukáš Sadílek (42.), 5:0 Lukáš Sadílek (45.), 6:0 Erik Janža (53.), 6:1 Elves Baldé (72.), 6:2 Salifou Soumah (80.);
- Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 1:0 (1:0), bramka: 1:0 Afimico Pululu (32., rzut karny);
- Lech Poznań - Wisła Płock 2:2 (1:0), bramki: 1:0 Luis Palma (30.), 1:1 Žan Rogelj (48.), 2:1 Patrik Wålemark (60.), 2:2 Marcin Kamiński (90+5.);
- Legia Warszawa - Motor Lublin 4:0 (2:0), bramki: 1:0 Jean-Pierre Nsame (32.), 2:0 Kacper Chodyna (39.), 3:0 Juergen Elitim (49.), 4:0 Jean-Pierre Nsame (55.);
- Pogoń Szczecin - GKS Katowice 1:1 (1:0), bramki: 1:0 Filip Čuić (31.), 1:1 Marcel Wędrychowski (90+6.);
- Raków Częstochowa - Arka Gdynia 3:0 (1:0), bramki: 1:0 Marko Bulat (37.), 2:0 Jonatan Braut Brunes (71.), 3:0 Jean Carlos Silva (75.);
- Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1 (1:0), bramki: 1:0 Ángel Baena (11.), 2:0 Mariusz Fornalczyk (56.), 2:1 Hugo Vallejo (64.);