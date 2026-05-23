Wszystko jest już jasne w PKO BP Ekstraklasie - o ile wcześniej Lech Poznań zapewnił sobie mistrzostwo Polski, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Arka Gdynia spadły do pierwszej ligi, o tyle do końca nie było wiadomo, kto zostanie trzecim spadkowiczem. Okazało się, że w ostatniej kolejce tego sezonu "Słonie" pociągnęły na dno drugą drużynę z Trójmiasta - Lechię Gdańsk.

Zawodnik Bruk-Bet Termaliki Nieciecza Arkadiusz Kasperkiewicz (L) i Tomáš Bobček (P) z Lechii Gdańsk podczas meczu ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy / Piotr Polak / PAP

W sobotę rozegrano ostatnią kolejkę sezonu 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Spotkań było w sumie dziewięć, a wszystkie rozpoczęły się o tej samej godzinie - 17:30.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nie było jasne, kto zostanie trzecim spadkowiczem. Wcześniej jako pierwsza do niższej klasy rozgrywkowej spadła Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a potem Arka Gdynia, która w przedostatniej kolejce - w poniedziałek 18 maja - przegrała na własnym stadionie 2:3 z... Termalicą.

Okazało się, że "Słonie" pociągnęły w sobotę na dno kolejną drużynę z Trójmiasta - Lechię Gdańsk, wygrywając z nią u siebie 3:2.

Oni będą reprezentować nas w europejskich pucharach

Mistrzem Polski po raz 10. w historii został Lech Poznań (tytuł zapewnił sobie już wcześniej), wicemistrzem kraju - Górnik Zabrze (dzięki zwycięstwu 6:2 nad Radomiakiem Radom), a miejsce premiowane grą w europejskich pucharach - po 23 latach - zagwarantował sobie GKS Katowice, który w ostatniej chwili zremisował na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:1 (zagra w eliminacjach Ligi Konferencji).

Katowiczanie o punkt wyprzedzili Legię Warszawa, która zakończyła rozgrywki na 6. miejscu. W ostatniej serii gier podopieczni Marka Papszuna pokonali na własnym stadionie Motor Lublin 4:0.

Oprócz Lecha Poznań i Górnika Zabrze, które wystąpią w eliminacjach Ligi Mistrzów, oraz GKS-u Katowice, nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą również Jagiellonia Białystok (zajęła 3. miejsce, wystąpi w eliminacjach Ligi Europy) i Raków Częstochowa, który uplasował się na 4. pozycji (powalczy o Ligę Konferencji).

Pożegnanie Lukasa Podolskiego i osłoda dla Lechii Gdańsk

Ważnym wydarzeniem ostatniej kolejki było pożegnanie z boiskiem Lukasa Podolskiego. Urodzony w Gliwicach mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec kończy karierę i skupi się na zarządzaniu Górnikiem Zabrze, którego w tym tygodniu już oficjalnie został większościowym właścicielem .

Lechii Gdańsk, trzeciemu spadkowiczowi, na osłodę pozostał tytuł króla strzelców dla Tomáš Bobčeka. Słowak w Niecieczy strzelił 19. i 20. bramkę w rozgrywkach (mógł mieć nawet 21 goli, ale zmarnował rzut karny), wyprzedzając w ten sposób Karola Czubaka z Motoru Lublin (zanotował w tym sezonie 18 trafień).

Wiadomo już, że do PKO BP Ekstraklasy wracają Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a trzecią drużyną, która awansuje z 1. ligi, wyłonią dwustopniowe baraże.

Komplet wyników ostatniej kolejki: