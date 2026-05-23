Myślisz, że arbuz to tylko słodka woda na upalne dni? Najnowsze badania naukowe dowodzą, że ten popularny owoc to prawdziwa bomba witaminowa. Okazuje się, że regularne jedzenie arbuza ma potężny wpływ na nasze serce, chroni naczynia krwionośne, a nawet może opóźniać starzenie. Sprawdź, dlaczego w tym sezonie warto sięgać po niego jeszcze częściej.

Arbuz to letni hit, który nie tylko orzeźwia, ale i chroni serce oraz naczynia krwionośne dzięki bogactwu witamin i przeciwutleniaczy.

Czerwony arbuz zawiera likopen - silny przeciwutleniacz, który pomaga walczyć ze stresem oksydacyjnym i może zmniejszać ryzyko raka, demencji oraz przedwczesnego starzenia.

Badania pokazują, że regularne spożywanie soku z arbuza poprawia funkcjonowanie naczyń i rytm serca, nawet przy podwyższonym poziomie cukru we krwi.

Arbuz to niskokaloryczna bomba witaminowa - dwie filiżanki dostarczają aż 25 proc. dziennej dawki witaminy C i mnóstwo minerałów.

Arbuz - letni klasyk z naukowym potencjałem

Arbuz od lat króluje na polskich stołach latem, zachwycając nie tylko smakiem, ale i wysoką zawartością wody. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "Nutrients" dowodzą, że ten soczysty owoc kryje w sobie znacznie więcej korzyści, niż dotychczas sądzono. Okazuje się, że osoby, które regularnie sięgają po arbuza, mają tendencję do stosowania diety bogatej w witaminy i przeciwutleniacze, a jednocześnie ubogiej w cukry i tłuszcze nasycone.

Szczególną uwagę naukowców przykuł czerwony arbuz, będący bogatym źródłem likopenu - silnego przeciwutleniacza, który nadaje owocowi intensywną barwę.

Arbuz jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, witaminy C i likopenu - wszystkie te składniki mogą pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny i odgrywać rolę w zapobieganiu chorobom serca - podkreśla dr Jack Losso z Uniwersytetu Stanowego Luizjany.

Likopen, poza ochroną komórek przed stresem oksydacyjnym, może przyczyniać się do obniżenia ryzyka rozwoju raka, demencji oraz przedwczesnego starzenia się.

W ramach kontrolowanego badania klinicznego naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Luizjany przez dwa tygodnie podawali zdrowym młodym dorosłym sok z arbuza. Wyniki były zaskakujące - zaobserwowano poprawę funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz pozytywny wpływ na zmienność rytmu serca, nawet podczas okresów hiperglikemii, które często towarzyszą cukrzycy.

Kluczową rolę odgrywają tu dwa związki obecne w arbuzie: L-cytrulina i L-arginina, które wspierają produkcję tlenku azotu, ułatwiając rozluźnienie i rozszerzanie naczyń krwionośnych.

Arbuz - skarbnica witamin i minerałów

Analizy danych z National Health and Nutrition Examination Survey wykazały, że osoby regularnie spożywające arbuza dostarczają sobie nie tylko dużych ilości błonnika, magnezu i potasu, ale także witamin C i A oraz wspomnianego już likopenu.

Porcja dwóch filiżanek arbuza to zaledwie 80 kalorii, a jednocześnie aż 25 procent dziennej dawki witaminy C i 8 procent witaminy B6. To sprawia, że owoc ten jest doskonałym wyborem dla osób dbających o zdrowie i linię.

Nie można zapominać o jeszcze jednej, niezwykle istotnej zalecie arbuza - jest on jednym z najlepszych naturalnych sposobów na nawodnienie organizmu. Aż 92 procent masy tego owocu stanowi woda, dzięki czemu świetnie sprawdza się w upalne dni oraz po intensywnym wysiłku fizycznym.