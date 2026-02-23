ABW zatrzymała Białorusina podejrzanego o szpiegostwo

Jak przekazał rzecznik, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa szpiegostwa. Zarzuca mu się, że w okresie od czerwca 2024 do lutego 2026 roku brał udział w działalności białoruskiego wywiadu. Do jego zadań miało należeć prowadzenie rozpoznania obiektów infrastruktury krytycznej, a także obiektów ważnych dla obronności RP i sojuszu NATO. Białorusin działał na terenie Polski, Niemiec i Litwy.

"Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na tym etapie nie informujemy o jego postawie procesowej" - podkreślił prok. Nowak.

Pavlov T. trafił do aresztu

Wiadomo natomiast, że Białorusin został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu minimum pięć lat więzienia. Służby podkreślają, że zatrzymanie i przedstawienie zarzutów mężczyźnie były efektem współdziałania ABW ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).