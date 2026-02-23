W sobotnim losowaniu Lotto padła "szóstka"! Szczęśliwiec, który rozbił kumulację, wygrał ponad 6,8 miliona złotych.

Kupony Lotto / Darek Delmanowicz / PAP

W sobotę w Lotto wylosowane zostały liczby: 2, 12, 14, 21, 39 i 49. Poprawnie wytypowała je jedna osoba, która wygrała dzięki temu 6 810 033,60 zł.

Wiadomo, że szczęśliwiec odwiedził punkt Lotto przy ul. Nowowiczlińskiej 35 w Gdyni. Samodzielnie wytypował liczby, które okazały się dla niego szczęśliwe.

Najwyższa gdyńska wygrana padła 9 lutego 2012 roku. Było to 33 787 496,10 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł).

Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.