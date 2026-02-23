Co zrobić, by psy, które trafiają do schroniska w Pawłowie (woj. mazowieckie) mogły szybko znaleźć nowy dom i troskliwych opiekunów? Ciekawy pomysł ma gmina Sońsk, która wprowadza… "Becikowe na 4 łapy" – ustalił reporter RMF MAXX Kamil Puternicki. To dotacja w wysokości 1500 zł na każdego zaadoptowanego psa.

Gmina Sońsk proponuje dotację na psy ze schroniska (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Projekt ma zachęcić do adopcji czworonogów, a także wesprzeć finansowo osoby, które zdecydują się na taki krok. Proponujemy dotację w wysokości 1500 złotych na każdego zaadoptowanego pieska, odłowionego z naszej gminy przez schronisko, z którym mamy umowę. Na dziś to schronisko w Pawłowie - mówi reporterowi RMF MAXX wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

1500 złotych na jednego pieska, w ciągu roku taka osoba może zaadoptować maksymalnie dwa czworonogi - dodaje.

Zasada jest prosta. Po okazaniu umowy adopcyjnej, należy w gminie Sońsk złożyć odpowiedni wniosek i aplikować o "Becikowe na 4 łapy". Weryfikacja będzie istotną częścią programu - wyjaśnia reporterowi RMF MAXX, wójt gminy Sońsk.

Gdyby zdarzyło się jakieś celowe porzucenie, pamiętajmy o tym, że pieski adoptowane posiadają wszczepione czipy, są zabezpieczone. Bardzo łatwo będzie zweryfikować kto był właścicielem. Dalsze procedury w takim przypadku to m.in. zwrot pobranej dotacji oraz obciążenie dodatkowymi kosztami - mówi wójt.

Projekt trafił dziś do radnych gminy Sońsk, a w najbliższy czwartek - na sesji - ma być procedowany.

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przebywa aktualnie około 230 psów. Cześć z nich (25-30) to czworonogi, które są odławiane w ciągu roku z terenu gminy Sońsk.