11 godzin nie pracowało serce pacjenta, którego udało się uratować łódzkim lekarzom. "To jeden z najtrudniejszych przypadków w mojej karierze" - mówi medyk z oddziału intensywnej terapii zaangażowany w leczenie.

Łódzcy lekarze uratowali pacjenta w głębokiej hipotermii z temperaturą ciała 26°C (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na początku stycznia do Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi trafił pacjent w kryzysie bezdomności. Był w stanie głębokiej hipotermii.

Temperatura jego ciała wynosiła 26 stopni, a serce nie biło.

Po 2,5 godziny intensywnej reanimacji za pomocą specjalistycznego urządzenia trafił na intensywną terapię, gdzie zastosowano u niego metodę ECMO tętniczo-żylną. Pozaustrojowo podtrzymywano u niego pracę serca i płuc, jednocześnie stopniowo ogrzewając organizm.

Po 11 godzinach od zatrzymania krążenia wykonano defibrylację. Serce ruszyło, a pacjent zaczął odzyskiwać świadomość.

"Dziś po niemal dwóch miesiącach walki o życie pacjenta, można powiedzieć, że chory jest przytomny, w kontakcie i będzie żył" - piszą lekarze z łódzkiego szpitala.

To jeden z najbardziej niezwykłych przypadków, jakie pamiętam. Zatrzymanie krążenia trwające tak długo zdarza się niezwykle rzadko. To ogromny sukces całego zespołu i dowód, jak ważna jest współpraca ratowników, SOR-u i oddziału intensywnej terapii - opowiada dr n. med. Bogusław Sobolewski, kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Wychłodzenie organizmu / Mateusz Krymski / PAP

Nikt nie jest martwy, dopóki nie jest ciepły i martwy

Jednym z najgłośniejszych przypadków uratowania życia osoby w skrajnej hipotermii z pewnością był ten, który zdarzył się w 2014 r. w Polsce. 2-letni Adaś wyszedł w mroźną noc z domu, niezauważony, i spędził na mrozie kilka godzin. Gdy go odnaleziono, temperatura jego ciała wynosiła 12,7 st. Celsjusza .

Życie dziecka udało się uratować. Co więcej ekstremalna sytuacja nie odbiła się znacząco na jego zdrowiu.

W ciężkiej hipotermii metabolizm organizmu bardzo zwalnia - mózg potrzebuje mniej tlenu. Dlatego obowiązuje zasada: "Nikt nie jest martwy, dopóki nie jest ciepły i martwy."

Polska jest jednym z europejskich liderów w leczeniu skrajnej hipotermii dzięki rozwiniętemu programowi leczenia pozaustrojowego (ECMO), zapoczątkowanemu w Krakowie.