Prezydent Ukrainy jest wdzięczny Europie

Zełeński w rozmowie z BBC wyraził wdzięczność Europie, za to że - jak mówił - "zapewnia nam fundusze".

PURL (pakiet wsparcia dla Ukrainy - red.) to jeden z programów, w ramach którego pozyskujemy obronę przeciwlotniczą od Amerykanów. Jest on finansowany przez Europę i musimy uszanować zarówno ten program, jak i fakt, że Europa go finansuje. Czy to wystarczy? To zależy. Są państwa, o których można powiedzieć, że dają wystarczająco dużo, ponieważ przeznaczają znaczne środki na jeden kraj. Są inne, które dają bardzo mało, a są i takie, które blokują pomoc - powiedział prezydent Ukrainy.

Dodał jednocześnie, że obecne finansowanie jest nie wystarczające dla Ukrainy.

Ale Europa w przeważającej mierze stoi po stronie Ukrainy i pomaga Ukraińcom. Czy potrzebujemy więcej? Zdecydowanie, ponieważ nie mamy takiej samej ilości broni jak Federacja Rosyjska. Jeśli chodzi o personel, Europejczycy mogą pomóc, jeśli - lub kiedy - przejdziemy z mobilizacji do kontraktów - wskazał.

Podkreślił, że "robi to Putin". Płaci każdemu za kontrakt. My też tego chcemy, ale nie mamy wystarczających środków. Właśnie w tym miejscu Europejczycy mogliby pomóc. Ten program nie jest jeszcze finansowany przez Europejczyków - podsumował Wołodymyr Zełenski.

Zełenski o Trumpie: Nie jest wieczny, potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa na lata

W rozmowie pojawił się także wątek stosunku Wołodymyra Zełenskiego do Donalda Trumpa. Ukraiński przywódca był pytany m.in. o to, czy można ufać obecnemu prezydentowi USA. To nie tylko prezydent Trump, mówimy o Ameryce. Wszyscy jesteśmy prezydentami na odpowiednie kadencje. Chcemy gwarancji na 30 lat. Elity polityczne się zmienią, przywódcy się zmienią - stwierdził Zełenski.

Dodał, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa potrzebują zgody Kongresu, aby uczynić je niepodważalnymi. Będą głosowane w Kongresie nie bez powodu. To nie tylko prezydenci. Potrzebny jest Kongres. Bo prezydenci się zmieniają, ale instytucje zostają - ocenił.

Zaznaczył, że choć Donald Trump może wydawać się niewiarygodny, to nie będzie rządził Ameryką wiecznie.