"Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął III wojnę światową" - oznajmił ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC. We wtorek, 24 lutego, miną cztery lata od dnia pełnoskalowej inwazji rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy.
Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC nie krył rozczarowania postawą Zachodu wobec Rosji, która od czterech lat prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie.
Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy - stwierdził.
Podkreślił także, że Władimir Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową. Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina - oświadczył.