"Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął III wojnę światową" - oznajmił ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC. We wtorek, 24 lutego, miną cztery lata od dnia pełnoskalowej inwazji rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy.

Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC nie krył rozczarowania postawą Zachodu wobec Rosji, która od czterech lat prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. 

Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy - stwierdził.

Zełenski: Putin rozpoczął III wojnę światową

Podkreślił także, że Władimir Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową. Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina - oświadczył.

Prezydent Ukrainy odrzucił natomiast propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego na wschodzie kraju doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.

Pokój za ziemię?

Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.

Ukraiński przywódca odniósł się także do tego, co stanowi dla Ukrainy obecnie największe wyzwanie. Niestety, partnerzy nie udzielili nam jeszcze licencji, które pozwoliłyby nam samodzielnie produkować np. systemy Patriot, a przynajmniej pociski rakietowe do systemów, które już posiadamy. Jak dotąd nie odnieśliśmy w tym zakresie sukcesu. Obrona powietrzna to dziś największe wyzwanie - stwierdził.  

Dodał, że Ukrainę w trwającej wojnie z Rosją może wzmocnić zamknięcie przestrzeni powietrznej. 

Jeśli ludność cywilna jest chroniona, nasze tyły są zabezpieczone, ludzie pracują, dzieci chodzą do szkoły, gospodarka funkcjonuje. Są pieniądze i podatki, które idą na front. W ten sposób wzmacniamy armię. Potrzebujemy licencji przynajmniej na rakiety - ocenił. 

Prezydent Ukrainy jest wdzięczny Europie

Zełeński w rozmowie z BBC wyraził wdzięczność Europie, za to że - jak mówił - "zapewnia nam fundusze"

PURL (pakiet wsparcia dla Ukrainy - red.) to jeden z programów, w ramach którego pozyskujemy obronę przeciwlotniczą od Amerykanów. Jest on finansowany przez Europę i musimy uszanować zarówno ten program, jak i fakt, że Europa go finansuje. Czy to wystarczy? To zależy. Są państwa, o których można powiedzieć, że dają wystarczająco dużo, ponieważ przeznaczają znaczne środki na jeden kraj. Są inne, które dają bardzo mało, a są i takie, które blokują pomoc - powiedział prezydent Ukrainy. 

Dodał jednocześnie, że obecne finansowanie jest nie wystarczające dla Ukrainy. 

Ale Europa w przeważającej mierze stoi po stronie Ukrainy i pomaga Ukraińcom. Czy potrzebujemy więcej? Zdecydowanie, ponieważ nie mamy takiej samej ilości broni jak Federacja Rosyjska. Jeśli chodzi o personel, Europejczycy mogą pomóc, jeśli - lub kiedy - przejdziemy z mobilizacji do kontraktów - wskazał. 

Podkreślił, że "robi to Putin". Płaci każdemu za kontrakt. My też tego chcemy, ale nie mamy wystarczających środków. Właśnie w tym miejscu Europejczycy mogliby pomóc. Ten program nie jest jeszcze finansowany przez Europejczyków - podsumował Wołodymyr Zełenski. 

Zełenski o Trumpie: Nie jest wieczny, potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa na lata

W rozmowie pojawił się także wątek stosunku Wołodymyra Zełenskiego do Donalda Trumpa. Ukraiński przywódca był pytany m.in. o to, czy można ufać obecnemu prezydentowi USA. To nie tylko prezydent Trump, mówimy o Ameryce. Wszyscy jesteśmy prezydentami na odpowiednie kadencje. Chcemy gwarancji na 30 lat. Elity polityczne się zmienią, przywódcy się zmienią - stwierdził Zełenski. 

Dodał, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa potrzebują zgody Kongresu, aby uczynić je niepodważalnymi. Będą głosowane w Kongresie nie bez powodu. To nie tylko prezydenci. Potrzebny jest Kongres. Bo prezydenci się zmieniają, ale instytucje zostają - ocenił. 

Zaznaczył, że choć Donald Trump może wydawać się niewiarygodny, to nie będzie rządził Ameryką wiecznie.

