​Prawie 400 lat minęło od momentu, gdy król Władysław IV nadał przywilej targowy miastu Skaryszew (woj. mazowieckie). Handel trwa tam do dziś i od wielu lat koncentruje się wokół koni. Na rozpoczynający się w poniedziałek jarmark zgłoszono 200 zwierząt.

393. jarmark koński rozpoczyna się w poniedziałek w Skaryszewie / Wojciech Olkuśnik / East News

W Skaryszewie rusza 393. Jarmark Koński "Wstępy", na który zgłoszono 200 koni z całej Polski.

W programie przewidziano pokazy koni różnych ras, prezentacje kawalerii, hipoterapii oraz liczne atrakcje ludowe i regionalne.

Organizatorzy podkreślają dbałość o dobrostan zwierząt.

Skaryszewski Jarmark Koński "Wstępy" odbędzie się po raz 393.

Burmistrz Skaryszewa Justyna Grys podkreśla, że targ od pokoleń jest wizytówką gminy i jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w regionie.

Dwudniowym targom towarzyszyć będą pokazy koni hodowlanych. Zaprezentowane zostaną ogiery z Mazowsza, z hodowli radomskiej, a także z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Będą ogiery kilku ras, nie tylko tej najbardziej charakterystycznej dla regionu rasy zimnokrwistej, gdzie będzie polski koń zimnokrwisty reprezentowany w typie sztumskim, sokólskim, ale również zimnokrwisty koń belgijski - zapowiedział szef radomskiego oddziału Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie Jacek Hebda.

Na "Wstępach" będzie też można zobaczyć konie mniej znanych ras, jak polski kuc wierzchowy, kuc feliński; z czystych ras będzie prezentowany ogier czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej.

To są wszystko ogiery hodowlane, czyli takie, które posiadają wpis do ksiąg zarodowych. Uczestniczą już aktywnie w rozrodzie, jedne bardziej zasłużone w kryciu klaczy na punktach rozpłodowych, bo już od dłuższego czasu są użytkowane, inne dopiero na weryfikację hodowlaną czekają - powiedział dyrektor. Konie będą prezentowanie w formie statycznej i w ruchu - w stępie i kłusie.

W programie przewidziano również pokaz Kawalerii Ochotniczej 11 Pułku Ułanów Legionowych przy stajni Carino w Gulinie oraz prezentację hipoterapii przygotowaną przez instruktorki ze stajni Hubertus w Skaryszewie.

Jarmark z ludowym klimatem

"Wstępy" to nie tylko targi końskie, ale także festyn ludowy. Na Alei Twórców Ludowych można zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne do utrzymania konia: akcesoria rymarskie, uprzęże, bryczki, odzież, ale także wyroby rękodzielnicze z całej Polski. Sprzedawcy oferują regionalne produkty - miody, sery, chleby - a także prezentują pokazy podkuwania koni i kowalstwa artystycznego.

Bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt

Władze Skaryszewa podkreślają, że od kilku lat konsekwentnie dbają o dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo podczas imprezy. Na miejscu obecne będą służby weterynaryjne, które będą nadzorować transport, załadunek i wyładunek koni. Organizatorzy zapewniają, że dawne negatywne praktyki to już przeszłość.

Prawie 400 lat tradycji

Tradycja organizowania jarmarku końskiego w Skaryszewie sięga prawie 400 lat. "Wstępy" odbywają się zawsze w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu i gromadzą hodowców oraz miłośników koni z Polski i Europy.

Przywilej targowy nadany został Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 r. Początkowo był to zwykły jarmark płodów rolnych. Koński charakter targów ukształtował się 100 lat później. Rozkwit końskich targów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.