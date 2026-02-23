Tajemnicza kontuzja prezydenta Litwy. Gitanas Nauseda został w poniedziałek wypisany z Republikańskiego Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego po przeprowadzonej operacji - poinformowano w komunikacie kancelarii głowy państwa.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda / Anita Walczewska / East News

Zabieg przeprowadzono po urazie lewego przedramienia, do którego doszło w niedzielę w domu prezydenta.

Jak przekazano, w najbliższych dniach litewski przywódca będzie wykonywał swoje obowiązki w trybie zdalnym.

Do urazu doszło w niedzielę w domu prezydenta. Po udzieleniu Nausedzie pierwszej pomocy, przewieziono go do szpitala, gdzie szef państwa przeszedł operację rany szarpanej lewego przedramienia.

Z przekazanej w niedzielę około godz. 19.00 (18.00 czasu polskiego) informacji wynika, że litewski przywódca "po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do Republikańskiego Szpitala Uniwersyteckiego w Wilnie".

Nie podano dalszych informacji na temat stanu zdrowia prezydenta.