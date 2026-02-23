O złożeniu zawiadomienia ws. możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie afery węglowej rządu PiS zdecydowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kiewiński. "Poprzednia władza, nadzorując Rządową Agencję Rezerw Strategicznych wiedziała o wątpliwych pośrednikach przy zakupie węgla, który nie spełniał norm. Mimo to podpisano protokół odbioru, narażając Skarb Państwa na ogromne straty" - powiedział, dodając, że zapewne nie jest to ostatnie zawiadomienie w tej sprawie.

Węgiel ten miał trafić do polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, jednak okazało się, że niemal 40 proc. zakupionego węgla nie spełnia żadnych norm jakościowych. Wartość tego węgla, który nie nadaje się do użycia, szacuje się na około 300 milionów złotych, a całkowite straty mogą wynieść blisko miliard złotych - powiedział na poniedziałkowej konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Więcej informacji wkrótce.