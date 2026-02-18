"Nie czuję się uprawniony, żeby mówić za cały Kościół w Polsce" – zaznaczył na początku Porannej rozmowy w RMF FM kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski podkreślił też, że dopiero próbuje poznać swoją diecezję (objął ją w grudniu ub. roku – przyp. red.). "Najczęściej myślę tak, że to, gdzie my się mało sprawdzamy jako Kościół, a powinniśmy się sprawdzać z definicji, to jest budowanie pokoju między ludźmi, pojednania, relacji między ludźmi, mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi" - dodał.

Tomasz Terlikowski zaczął rozmowę z kard. Grzegorzem Rysiem od pytania o to, czy okno w siedzibie krakowskiej kurii przy Franciszkańskiej 3 zostanie odmurowane. To w tym oknie - przypomnijmy - papież Jan Paweł II pojawiał się, by witać się z wiernymi podczas pielgrzymek do Polski. Kard. Ryś zaznaczył, że okno czeka na obecnego papieża. Jak przyjedzie papież, to oczywiście - zapewnił. Jak mówił, nie wie, czy Leon XIV wybiera się do Krakowa, a tego nie wiem. Nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział - dodał.

Kościół katolicki obchodzi dziś Środę Popielcową. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM chciał dowiedzieć się, za co Kościół w Polsce powinien symbolicznie posypać głowę popiołem. Nie czuję się uprawniony (do odpowiedzi na to pytanie - przyp. red.) - stwierdził metropolita krakowski.

Ten popiół, którego dzisiaj używamy, jest popiołem z palmy sprzed roku. To znaczy tak naprawdę trzeba by powiedzieć, cośmy obiecywali Bogu i ludziom rok temu. I co z tego zostało? Wyłącznie popiół - zaznaczył kard. Ryś.

Jako biskup najpierw bym pytał o to, co mnie i Kościół, któremu mam jakoś przewodzić, najpierw łączy z Bogiem, na ile to jest rzeczywista relacja, na ile jesteśmy skupieni w Kościele na tym, co jest istotne, tzn. na prowadzeniu człowieka do spotkania z Bogiem, takiego spotkania, które zmienia, a potem należy pytać, co zostało z deklaracji także składanych ludziom. Najczęściej myślę tak, że to, gdzie my się mało sprawdzamy jako Kościół, a powinniśmy się sprawdzać z definicji, to jest budowanie pokoju między ludźmi, pojednania, relacji między ludźmi, mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi, że nie jesteśmy jednak sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego, jak o sobie powiedział Kościół. To jest to, czego ludzie mają się prawo po nas spodziewać, boję się, że tego nie dostają - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś / JAN GRACZYNSKI / East News

