Magda Linette odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 12. Dunką Clarą Tauson 4:6, 2:6. Z imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wycofało się wcześniej wiele czołowych tenisistek.

Magda Linette / IZHAR KHAN/AFP/East News / East News

Środowy pojedynek pomiędzy Magdą Linette i Clarą Tauson był wyrównany do stanu 4:4 w pierwszym secie. Wtedy jednak duńska tenisistka zaczęła uzyskiwać wyraźną przewagę. Wygrała cztery gemy z rzędu, co oznaczało zwycięstwo w pierwszej partii oraz prowadzenie 2:0 w drugiej.

Tauson już do końca kontrolowała wydarzenia na korcie, Polak wygrała w drugim secie jedynie dwa gemy.

To było ich trzecie spotkanie i druga wygrana Tauson.

Wcześniej z imprezą pożegnała się Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Z turnieju w Dubaju wycofało się wiele zawodniczek z czołówki rankingu. Zrobiły to m.in. dwie najlepsze tenisistki - Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek.

Wynik meczu 1/8 finału:

Clara Tauson (Dania, 12) - Magda Linette (Polska) 6:4, 6:2.