Uwaga na oszustów podszywających się pod funkcjonariuszy CBŚP. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y, próbując wyłudzić dane lub pieniądze. Policja apeluje: nie odpowiadaj na takie wiadomości i nie klikaj w podejrzane linki. Zachowaj czujność - oszuści stale zmieniają swoje metody działania.

Policja ostrzega przed oszustami / CBŚP

Przestępcy podszywają się pod policjantów CBŚP, wysyłając fałszywe SMS-y.

Centralne Biuro Śledcze Policji ostrzega: nie odpowiadaj na takie wiadomości - to próba oszustwa.

Nie udostępniaj nieznanym osobom swoich danych osobowych, kodów BLIK, danych do konta bankowego, kart kredytowych, kryptowalut ani gotówki.

Nie klikaj w podejrzane linki ani nie skanuj nieznanych kodów QR przesyłanych przez SMS, komunikatory czy e-mail.

Do Centralnego Biura Śledczego Policji docierają informacje o tym, że za pomocą SMS-ów oszuści rozsyłają wiadomości o poniższej treści (pisownia oryginalna):

Funkcjonariusze apelują: Nie reagujmy na tego typu wiadomości, a także na możliwe późniejsze próby kontaktu telefonicznego lub za pomocą popularnych komunikatorów internetowych.

Ponadto nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki. Nie klikajmy w podejrzane linki i nie skanujmy nieznanych kodów QR, w szczególności przesyłanych za pomocą SMS-ów, wiadomości na komunikatorach internetowych lub poczty e-mail.

Jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość, to jest to z całą pewnością próba oszustwa. Zachowajmy wzmożoną ostrożność!