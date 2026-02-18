Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Kalisza. Dotyczy on zanieczyszczenia powietrza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Uwaga! Dziś (18.02) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - SMS-y o takiej treści trafiły do mieszkańców Kalisza.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Pył PM10 to jeden z głównych składników smogu. Zawiera szereg substancji toksycznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. PM10 powstaje głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. W okresie zimowym, przy niskiej temperaturze i bezwietrznej pogodzie, zanieczyszczenia te utrzymują się dłużej w powietrzu.

Smog powstaje, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Szkodliwe pyły zawieszone / Mateusz Krymski / PAP

Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu PM10 może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a nawet poważniejsze choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.