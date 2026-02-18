Niecodzienną pamiątkę po Zdzisławie Beksińskim mogą zdobyć fani twórczości tego malarza. Na aukcję trafił jego pierwszy komputer - Apple Macintosh Classic.

Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na zdj. z 1994 r. / Andrzej Rybczyński / PAP

Aukcja "Design. Kult nowoczesności" odbędzie się 26 lutego w DESA Unicum w Warszawie. Komputer Zdzisława Beksińskiego jest jednym z ponad 150 przedmiotów, które trafią pod młotek. To m.in. meble, lampy, ceramika i tkaniny.

Do 26 lutego można oglądać wystawę przedmiotów, które zostaną wylicytowane. Wstęp jest wolny.

Pierwszy komputer Zdzisława Beksińskiego / DESA Unicum / Materiały prasowe

Jak przypomina DESA Unicum, pod koniec XX wieku Zdzisław Beksiński zaczął włączać do swojej twórczości grafikę komputerową.

"Prezentowany na wystawie egzemplarz Apple Macintosh Classic symbolizuje właśnie ten przełomowy moment - choć początkowo służył artyście przede wszystkim jako praktyczne narzędzie do pisania, z czasem otworzył przed nim także cyfrowe możliwości dokumentowania, przetwarzania i archiwizowania własnej twórczości. Komputer stanowi wyjątkową pamiątkę zachowaną po artyście - obiekt był cichym świadkiem codzienności twórcy, jego pracy tekstowej, a następnie stopniowo rozwijającego się dialogu z technologią i grafiką komputerową" - podkreślono w komunikacie.

Wiadomo, że Beksiński korzystał z tego komputera w latach 1992-1997, a później przekazał go szwagrowi. "Artysta pilnował obsesyjnie swoich danych, przed przekazaniem komputera rodzinie sformatował dysk twardy urządzenia" - informuje dom aukcyjny.

DESA Unicum szacuje, że komputer Beksińskiego może zostać sprzedany za 10-15 tysięcy złotych.

Zdzisław Beksiński - malarz, rzeźbiarz, fotografik

Zdzisław Beksiński był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem i fotografikiem. Pisał także opowiadania, a przez kilka lat projektował nadwozia autobusów.

Urodził się w Sanoku w 1929 r. Po skończeniu architektury na Politechnice Krakowskiej wrócił do swojego rodzinnego miasta. Od 1959 r. do 1967 r. pracował jako plastyk w Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan. W 1977 r. zdecydował się opuścić Sanok, po tym jak władze miasta podjęły decyzję o rozbiórce rodzinnego domu Beksińskich. Zamieszkał w Warszawie.

21 lutego 2005 roku Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Zgodnie z jego wolą, pochowano go w Sanoku.

Zdzisław Beksiński był ojcem Tomasza Beksińskiego - znanego dziennikarza radiowego i tłumacza.

Losy Beksińskich zostały przeniesione na ekran w filmie Jana P. Matuszyńskiego "Ostatnia rodzina". Zdzisława zagrał w nim Andrzej Seweryn, a Tomasza - Dawid Ogrodnik.