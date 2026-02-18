Kierowcy powinni przygotować się na kolejne utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli na popularnej zakopiance. W czwartek, 19 lutego tuż po porannym szczycie zmieniona zostanie organizacja w okolicach budowanego węzła Myślenice. Sprawdź szczegóły utrudnień.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

W czwartek, 19 lutego, kierowcy podróżujący drogą krajową nr 7 (zakopianka) w okolicach budowanego węzła Myślenice muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.

Od godziny 9:00 do 19:00 zamknięta zostanie lewa jezdnia prowadząca w kierunku Krakowa na odcinku około 700 metrów. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony prawą jezdnią, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.



Jak informuje GDDKiA w tym czasie kontynuowany będzie montaż barier energochłonnych w pasie rozdzielającym obie jezdnie.

Jak podkreślają wykonawcy, „konstrukcja drogi w tym miejscu jest dosyć twarda, dlatego zdecydowaliśmy się na etapowanie prac”. Najpierw zamontowane zostaną więc bariery energochłonne, które następnie zostaną zgłoszone do odbioru przez Inspektora Drogowego.

„Po uzyskaniu akceptacji montażu barier przystąpimy do zamontowania osłon przeciwolśnieniowych. Ten drugi etap, również będzie wymagał zawężenia zakopianki do jednej jezdni i będzie wykonywany w innym terminie. Będziemy o tym informować w oddzielnym komunikacie” – informują drogowcy.





Nowy węzeł – koniec sygnalizacji świetlnej i więcej bezpieczeństwa



Budowa nowego węzła Myślenice to inwestycja, która ma znacząco poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Dzięki niej zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego, a kierowcy zyskają dodatkowe pasy umożliwiające wjazd na węzeł i na zakopiankę.

Ważnym elementem inwestycji jest również budowa nowej kładki dla pieszych w rejonie Cmentarza Żydowskiego. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.