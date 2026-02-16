W poniedziałek około godziny 18:00 na zakopiańskiej Olczy doszło do brutalnego ataku nożownika. Kobieta wracająca do domu została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę i ugodzona nożem w okolice brzucha. Policja prowadziła intensywne poszukiwania sprawcy. We wtorek poszukiwania zostały przerwane. Pojawiły się bowiem nowe okoliczności zdarzenia.

Atak nożownika na zakopiańskiej Olczy. Trwa policyjna obława - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

We wtorek rano zakopiańska policja poinformowała, że przerwała poszukiwania nożownika, który w poniedziałek wieczorem miał zaatakować kobietę na Olczy.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, wszystko wskazuje na to, że do ataku w ogóle nie doszło, a kobieta sama skaleczyła się ostrym narzędziem.

Zgłoszenie o ataku

Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek wieczorem, gdy mieszkanka Olczy wracała do swojego domu. Policja zostala poinformowana, że została ona zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, który zadał jej cios nożem w okolice brzucha. W trakcie szarpaniny kobiecie udało się oswobodzić i uciec do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Poszkodowana, będąca przytomna, została przetransportowana do szpitala.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania napastnika. Na miejsce skierowano patrole, które prowadzili obławę.



