"Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek są z systemu. To jest kolejne pokolenie skoczków, którzy dzisiaj dają nam medale i oni po te marzenia sięgnęli w najlepszym czasie – na zimowych igrzyskach olimpijskich – budują nam piękną historię" – mówi w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Jak sam przyznaje, jeszcze rok temu ministerstwo było zaniepokojone, nie spodziewano się medali w skokach narciarskich.
Gospodarz rozmowy Piotr Salak zapytał więc dlaczego w skokach udaje nam się zbudować system a w narciarstwie alpejskim nie. Bo nie ma systemu w nartach alpejskich. (...) Nawet Adam Małysz kiedyś powiedział: "Pan mnie krytykuje". Ja mówię - no bo pan całe serce swoje oddaje skokom, a jest 5,5 miliona Polaków, którzy uprawiają narciarstwo alpejskie na nartach lub na snowboardzie i oczekują tego, żeby też się tym zająć - odpowiedział minister.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.