Sanae Takaichi została dziś ponownie wybrana na stanowisko premiera Japonii. Liderka Partii Liberalno-Demokratycznej umocniła swoją pozycję po historycznym zwycięstwie w lutowych wyborach parlamentarnych. Nową kadencję zapowiada jako okres stabilnych rządów i ambitnych reform, które mogą zmienić oblicze japońskiej polityki.

Sanae Takaichi została w środę ponownie wybrana przez parlament na szefową rządu Japonii / KIM KYUNG-HOON/AFP/ / East News

W środowym głosowaniu parlamentu Takaichi uzyskała 354 głosy w liczącej 465 miejsc Izbie Reprezentantów. Poparcia udzieliła jej również izba wyższa, Izba Radców, kontrolowana przez opozycję, gdzie Takaichi zdobyła 123 z 246 głosów w drugim głosowaniu po tym, jak w pierwszym nie uzyskała bezwzględnej większości.



Jej główny kontrkandydat, nowy lider opozycyjnego Sojuszu Reform Centrowych Junya Ogawa w izbie niższej otrzymał jedynie 50 głosów.

Samodzielna większość

Reelekcja Takaichi na stanowisko premiera to następstwo wyborów z 8 lutego, w których rządząca LDP po raz pierwszy w powojennej historii kraju zdobyła samodzielną większość wynoszącą dwie trzecie głosów. Razem z koalicyjną Japońską Partią Innowacji (JPI) dysponuje 352 z 465 mandatów w Izbie Reprezentantów, co daje jej silny mandat do rządzenia. Według najnowszego sondażu dla gazety "Nikkei" rząd cieszy się stabilnym poparciem społecznym na poziomie 69 proc.

Jakie plany dla Japonii?

Takaichi, pierwsza kobieta na stanowisku szefa rządu w historii Japonii, zapowiedziała utrzymanie dotychczasowego składu personalnego rządu, w tym Toshimitsu Motegiego na stanowisku szefa dyplomacji, Satsuki Katayamy jako ministry finansów oraz Shinjiro Koizumiego jako ministra obrony.



Posłowie z JPI na razie pozostaną poza składem rządu, oferując tzw. współpracę pozarządową, choć ich wejście do rządu spodziewane jest przy jesiennej rekonstrukcji.



Rząd ma zostać oficjalnie zaprzysiężony jeszcze w środę podczas ceremonii w Pałacu Cesarskim.



Priorytetem nowej administracji jest szybkie uchwalenie budżetu na rok fiskalny 2026 oraz realizacja obietnic wyborczych, w tym "odpowiedzialnej aktywnej polityki fiskalnej" i dwuletniego zniesienia podatku konsumpcyjnego od żywności.

Takaichi, znana z konserwatywnych poglądów, zapowiedziała też dążenie do nowelizacji pacyfistycznej konstytucji kraju. W marcu planuje wizytę w Waszyngtonie i spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w celu wzmocnienia sojuszu.

