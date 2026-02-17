W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II u dwojga nastolatków zdiagnozowano dengę. Tropikalna choroba pojawiła się po powrocie z tropikalnych krajów.
- Po powrocie do kraju u dwojga nastolatków pojawiła się gorączka.
- Okazało się, że pacjenci mają dengę. Jak się przed nią chronić? Przeczytaj cały tekst.
O pacjentach z dengą poinformował wczoraj w mediach społecznościowych sam szpital. Nastolatkowie zgłosili się po pomoc, gdy po powrocie z podróży do egzotycznych krajów, pojawiła się u nich gorączka. Zespół lecznicy u młodych pacjentów zdiagnozował dengę, która oprócz gorączki może objawiać się też wysypką, wymiotami, bólami mięśni i osłabieniem.
Lekarze przypominają, że denga jest jedną z najczęstszych chorób tropikalnych. Występuje zarówno w Azji, jak i Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej. Do zakażenia dochodzi, gdy ukąsi nas przenoszący chorobę komar.
Warto chronić się przed dengą za pomocą repelentów i poprzez noszenie odzieży z długimi rękawkami i nogawkami.
Specjaliści podkreślają, że na dengę można zachorować kilkukrotnie. Ponowne pojawienie się choroby może oznaczać cięższy przebieg. U pacjenta może się też rozwinąć tzw. ciężka denga (denga krwotoczna).
"Każda gorączka po powrocie z krajów tropikalnych wymaga pilnej konsultacji lekarskiej" - przypomina szpital.