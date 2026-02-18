Po raz pierwszy od 800 lat relikwie św. Franciszka z Asyżu zostaną wystawione na publiczny widok przez cały miesiąc. Od 22 lutego do 22 marca 2026 roku do Asyżu zjadą pielgrzymi z najdalszych zakątków świata, by oddać hołd jednemu z najbardziej rozpoznawalnych świętych w historii Kościoła.

Sacro Convento - Bazylika św. Franciszka w Asyżu / Shutterstock

Rok 2026 to wyjątkowy czas dla całej wspólnoty franciszkańskiej. Mija dokładnie 800 lat od śmierci św. Franciszka, założyciela Zakonu Braci Mniejszych, patrona Włoch, a także inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie. Właśnie z tej okazji Sacro Convento w Asyżu ogłosiło bezprecedensową decyzję - przez cztery tygodnie wierni będą mogli zobaczyć doczesne szczątki świętego, które na co dzień spoczywają w krypcie Bazyliki św. Franciszka.

"To niezwykły dar, głębokie zaproszenie do modlitwy i szansa, by zobaczyć Ewangelię wcieloną w życie człowieka takiego jak my" - czytamy w oficjalnym komunikacie Sacro Convento. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Święty Franciszek żyje".

Relikwie na wyciągnięcie ręki - jak będzie wyglądać ekspozycja?

Ekspozycja relikwii odbędzie się w dolnym kościele Bazyliki św. Franciszka. Ciało świętego zostanie przeniesione z krypty i umieszczone u stóp papieskiego ołtarza. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania - już teraz uruchomiono specjalny system rezerwacji online, dostępny bezpłatnie na stronie www.sanfrancescovive.org w języku włoskim i angielskim.

Każdy pielgrzym będzie mógł wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa - wizytę grupową z przewodnikiem w postaci franciszkanina, który przybliży duchowy wymiar spotkania, lub indywidualną - przeznaczoną na cichą, osobistą modlitwę.

Trasa prowadząca do relikwii została zaprojektowana tak, by była dostępna dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzrokowymi. Na zakończenie każdej wizyty przewidziano krótki obrzęd liturgiczny oraz drobny upominek od wspólnoty franciszkańskiej.

Uroczystości na najwyższym szczeblu - obecność władz i Kościoła

Już podczas zeszłorocznych obchodów święta św. Franciszka, 4 października 2025 roku, w Asyżu pojawiły się najważniejsze postaci włoskiego życia publicznego i kościelnego. Premier Włoch Giorgia Meloni, przewodnicząca regionu Umbria Stefania Proietti, a także liczni biskupi i przedstawiciele zakonu franciszkanów wspólnie zainaugurowali jubileuszowe obchody.

W górnej bazylice odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Camillo Cibottiego, podczas której burmistrz L’Aquili zapalił symboliczną lampę z oliwą ofiarowaną przez region Abruzji - gest jedności wszystkich włoskich miast. Z loggii Sacro Convento popłynęły słowa powitania od ojca Carlosa Alberta Trovarelliego, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Premier Meloni podkreśliła, że św. Franciszek to jeden z filarów włoskiej tożsamości, a jego przesłanie jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Obchody miały szczególny wymiar - włoski parlament przyjął ustawę ustanawiającą 4 października świętem narodowym, poświęconym wartościom franciszkańskim: pokojowi, braterstwu i trosce o stworzenie

W ramach jubileuszowych obchodów, od poniedziałku do soboty, w górnej bazylice będą odprawiane dwie międzynarodowe msze święte - o 11:00 i 17:00. Przewidziano także specjalne nabożeństwa wieczorne dla rodzin, osób konsekrowanych oraz członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Na zakończenie dnia, w kaplicy papieskiej dolnego kościoła, arcybiskup Bruno Forte poprowadzi uroczyste nieszpory, po których odbędzie się procesja i błogosławieństwo całych Włoch. W swoim przesłaniu biskup Domenico Sorrentino przypomniał, że prawdziwy pokój zaczyna się w sercu każdego człowieka i w codziennych relacjach - począwszy od rodziny.

Kim był św. Franciszek z Asyżu?

Święty Franciszek z Asyżu urodził się jako Giovanni di Pietro di Bernardone w 1181 lub 1182 roku, był włoskim zakonnikiem i założycielem zakonu franciszkanów. Jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych w Kościele katolickim.

Franciszek pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej, ale w młodym wieku zrezygnował z bogactwa, aby żyć w ubóstwie i poświęcić się służbie Bogu.

Franciszek znany jest z głębokiej miłości do przyrody i zwierząt, co czyni go patronem ekologów. Jego życie charakteryzowało się prostotą, pokorą i oddaniem dla ubogich. W 1209 roku założył Zakon Braci Mniejszych, znany jako franciszkanie, który szybko zyskał wielu naśladowców.

Jest autorem "Pieśni słonecznej", jednego z najstarszych dzieł literatury włoskiej, które wyraża jego miłość do stworzenia i Boga. Zmarł 3 października 1226 roku, a dwa lata później został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.