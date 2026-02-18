Po raz pierwszy od 800 lat relikwie św. Franciszka z Asyżu zostaną wystawione na publiczny widok przez cały miesiąc. Od 22 lutego do 22 marca 2026 roku do Asyżu zjadą pielgrzymi z najdalszych zakątków świata, by oddać hołd jednemu z najbardziej rozpoznawalnych świętych w historii Kościoła.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Rok 2026 to wyjątkowy czas dla całej wspólnoty franciszkańskiej. Mija dokładnie 800 lat od śmierci św. Franciszka, założyciela Zakonu Braci Mniejszych, patrona Włoch, a także inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie. Właśnie z tej okazji Sacro Convento w Asyżu ogłosiło bezprecedensową decyzję - przez cztery tygodnie wierni będą mogli zobaczyć doczesne szczątki świętego, które na co dzień spoczywają w krypcie Bazyliki św. Franciszka.
"To niezwykły dar, głębokie zaproszenie do modlitwy i szansa, by zobaczyć Ewangelię wcieloną w życie człowieka takiego jak my" - czytamy w oficjalnym komunikacie Sacro Convento. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Święty Franciszek żyje".
Ekspozycja relikwii odbędzie się w dolnym kościele Bazyliki św. Franciszka. Ciało świętego zostanie przeniesione z krypty i umieszczone u stóp papieskiego ołtarza. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania - już teraz uruchomiono specjalny system rezerwacji online, dostępny bezpłatnie na stronie www.sanfrancescovive.org w języku włoskim i angielskim.
Każdy pielgrzym będzie mógł wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa - wizytę grupową z przewodnikiem w postaci franciszkanina, który przybliży duchowy wymiar spotkania, lub indywidualną - przeznaczoną na cichą, osobistą modlitwę.
Trasa prowadząca do relikwii została zaprojektowana tak, by była dostępna dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzrokowymi. Na zakończenie każdej wizyty przewidziano krótki obrzęd liturgiczny oraz drobny upominek od wspólnoty franciszkańskiej.
Już podczas zeszłorocznych obchodów święta św. Franciszka, 4 października 2025 roku, w Asyżu pojawiły się najważniejsze postaci włoskiego życia publicznego i kościelnego. Premier Włoch Giorgia Meloni, przewodnicząca regionu Umbria Stefania Proietti, a także liczni biskupi i przedstawiciele zakonu franciszkanów wspólnie zainaugurowali jubileuszowe obchody.
W górnej bazylice odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Camillo Cibottiego, podczas której burmistrz L’Aquili zapalił symboliczną lampę z oliwą ofiarowaną przez region Abruzji - gest jedności wszystkich włoskich miast. Z loggii Sacro Convento popłynęły słowa powitania od ojca Carlosa Alberta Trovarelliego, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Premier Meloni podkreśliła, że św. Franciszek to jeden z filarów włoskiej tożsamości, a jego przesłanie jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.
Obchody miały szczególny wymiar - włoski parlament przyjął ustawę ustanawiającą 4 października świętem narodowym, poświęconym wartościom franciszkańskim: pokojowi, braterstwu i trosce o stworzenie
W ramach jubileuszowych obchodów, od poniedziałku do soboty, w górnej bazylice będą odprawiane dwie międzynarodowe msze święte - o 11:00 i 17:00. Przewidziano także specjalne nabożeństwa wieczorne dla rodzin, osób konsekrowanych oraz członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Na zakończenie dnia, w kaplicy papieskiej dolnego kościoła, arcybiskup Bruno Forte poprowadzi uroczyste nieszpory, po których odbędzie się procesja i błogosławieństwo całych Włoch. W swoim przesłaniu biskup Domenico Sorrentino przypomniał, że prawdziwy pokój zaczyna się w sercu każdego człowieka i w codziennych relacjach - począwszy od rodziny.
Święty Franciszek z Asyżu urodził się jako Giovanni di Pietro di Bernardone w 1181 lub 1182 roku, był włoskim zakonnikiem i założycielem zakonu franciszkanów. Jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych w Kościele katolickim.
Franciszek pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej, ale w młodym wieku zrezygnował z bogactwa, aby żyć w ubóstwie i poświęcić się służbie Bogu.
Franciszek znany jest z głębokiej miłości do przyrody i zwierząt, co czyni go patronem ekologów. Jego życie charakteryzowało się prostotą, pokorą i oddaniem dla ubogich. W 1209 roku założył Zakon Braci Mniejszych, znany jako franciszkanie, który szybko zyskał wielu naśladowców.
Jest autorem "Pieśni słonecznej", jednego z najstarszych dzieł literatury włoskiej, które wyraża jego miłość do stworzenia i Boga. Zmarł 3 października 1226 roku, a dwa lata później został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.