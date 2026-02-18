Operator systemu Blik nie zmienił opłaty przekazywanej operatorom bankomatów za wypłatę gotówki. Firma zapowiada obserwowanie rynku po zmianach, na które zdecydowały się inne podmioty. Od środy w bankomatach Euronetu będzie można wypłacić mniej pieniędzy Blikiem. Euronet tłumaczy, że współpraca w dotychczasowej formie jest dla niego za droga.

Blika nie zmienia opłat na rzecz operatorów bankomatów za wypłatę gotówki (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O decyzji poinformował Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP) - operatora Blika.

W ubiegłym tygodniu operator sieci bankomatów Euronet ogłosił, że od 19 lutego br. limit wypłat gotówki przy użyciu kodu Blik w ich bankomatach zostanie obniżony z 800 do 200 zł.

Firma tłumaczy, że obecne stawki ustalane przez PSP nie pokrywają kosztów obsługi tych transakcji. Euronet wskazał również na zmiany w opłatach interchange wprowadzane przez Mastercard i Visa (chodzi o stawkę płaconą operatorom bankomatów przez banki przy wypłacie gotówki).

Prezes PSP podkreślił, że Blik ustala wysokość tej opłaty autonomicznie, niezależnie od innych schematów płatniczych. Jest ona pobierana od każdej wypłaty.

Blik nie zdecydował się obecnie na zmianę wysokości tej opłaty. Limitowanie kwoty pojedynczej wypłaty nie powinno być sposobem na szukanie dodatkowych przychodów. Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach - powiedział Mazurkiewicz.

Współpraca Blika i operatorów

W 2025 roku operacje w bankomatach stanowiły 2,7 proc. wszystkich transakcji Blikiem, a użytkownicy dokonali 79 mln wpłat i wypłat gotówki (wzrost o 12 proc. r/r). Średnia wartość transakcji wyniosła 731 zł. Mazurkiewicz podkreślił, że ważne jest, by użytkownicy nie byli obciążani zwiększonymi kosztami.

Zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Mastercard poinformował, że od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe stawki opłaty bankomatowej. "Opłatę ponosi bank, który wydał kartę i obowiązuje ona wtedy, gdy tenże bank oraz operator bankomatu nie mają własnej umowy, która określałaby zasady naliczania opłat" - podkreśliła spółka.

Visa natomiast zmieniła opłatę związaną z krajowymi wypłatami gotówki z bankomatów - ze stałej na zmienną. Firma podkreśla, że zmiany dotyczą rozliczeń między bankami i operatorami, a nie opłat konsumentów.

Euronet tłumaczy, że obniżenie limitu wypłat Blikiem jest konieczne, by ograniczyć straty finansowe - obecnie operatorzy bankomatów mają realizować te transakcje dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą. Firma wskazuje, że nawet po zmianach wprowadzonych przez Mastercard i Visa, opłaty interchange nadal będą niższe niż rzeczywiste koszty.

Blik to popularny system płatności mobilnych, obsługiwany przez Polski Standard Płatności, którego udziałowcami są największe banki w Polsce oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. Euronet to globalny dostawca rozwiązań płatniczych, posiadający w Polsce ok. 7,8 tys. bankomatów.