Nie pod kątem aktu dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej, a w sprawie sprowadzenia zagrożenia katastrofą pociągu przewożącego ropę będzie prowadzone śledztwo zatrzymanego w poniedziałek Mołdawianina.

Policja przy torach kolejowych. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie Mołdawianina, który w poniedziałek na stacji w Puławach uruchomił ręczny hamulec w pociągu towarowym do Dorohuska. Nie będzie ono jednak toczyć się w sprawie aktu dywersji, a sprowadzenia zagrożenia katastrofą pociągu przewożącego ropę.

Postępowanie zostało wszczęte w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osobom lub mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych poprzez doprowadzenie do niekontrolowanego zatrzymania składu kolejowego przewożącego materiały łatwopalne - informuje Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie



Niebezpieczna sytuacja na torach

Pociąg, w którym hamulec w trzech wagonach zaciągnął Mołdawianin, składał się z 37 wagonów wypełnionych ropą.

Zatrzymany mężczyzna wjechał do Polski w niedzielę przez przejście graniczne w Terespolu.

Podczas zatrzymania znaleziono przy nim torbę zawierającą sprzęt elektroniczny, telefony, karty SIM oraz różne dokumenty. Jak przekazał Komendant Główny Policji Marek Boroń, mężczyzna posiadał certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języka rosyjskiego.

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinsp. Andrzej Fijołek, poinformował, że pociąg towarowy, w pobliżu którego przebywał zatrzymany, został sprawdzony - nie znaleziono żadnych materiałów niebezpiecznych.

Interwencję podjęli policjanci pełniący służbę w ramach operacji TOR, wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei. Operacja TOR została uruchomiona w połowie listopada po wykryciu aktu dywersji na tej linii kolejowej.