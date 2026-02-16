"Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt (o szkoleniu z gender) został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok" - informuje w oficjalnym komunikacie MON. To odpowiedź na medialne doniesienia, że żołnierze mieli zostać przeszkoleni z "praw człowieka i perspektywy gender w operacjach wojskowych".

Władysław Kosiniak-Kamysz / Dawid Wolski / East News

MON wycofał z programu szkoleń na 2026 r. temat dotyczący "praw człowieka i perspektywy gender w operacjach wojskowych".

Resort obrony podkreśla, że decyzję o usunięciu punktu podjął minister, mimo wcześniejszej akceptacji na poziomie departamentu.

W poniedziałek w mediach pojawiła się informacja, że wśród zagadnień tegorocznych szkoleń dla polskich żołnierzy znalazł się temat pod nazwą: "Prawa człowieka i perspektywa gender w operacjach wojskowych".

Serwis Blask przytoczył anonimowe wypowiedzi żołnierzy i podał, że jeden z nich ocenił, że proponowany temat jest niepotrzebny i "nie ma nic wspólnego z codzienną służbą". Inny rozmówca portalu stwierdził, że "w jednostce ludzie łapią się za głowę".

MON: Punkt został wycofany decyzją ministra

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej, publikując oficjalny komunikat.

"Szanowni Państwo, informujemy, że temat szkolenia uzupełniającego dot. gender na 2026 r. został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt ten został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok" - przekazano.

Resort przypomniał również, że szkolenia tego typu mogą być organizowane na podstawie decyzji poprzedniego ministra obrony narodowej - chodzi o decyzję nr 95/MON z 9 lipca 2020 r. w sprawie metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów "Kształcenie obywatelskie" oraz "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa".