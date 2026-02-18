Mimo optymistycznych sygnałów z Waszyngtonu nadzieje na przełom pozostają płonne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że "nie jest sprawiedliwe", iż prezydent USA Donald Trump wciąż namawia Kijów do kompromisu. Jak dodał, "pokój nie zostanie osiągnięty, jeśli zwycięstwo zostanie oddane Rosji".

W Genewie po stronie rosyjskiej głównym negocjatorem jest doradca prezydenta Władimira Putina Władimir Miedinski. Jak ocenia Zełenski, może to utrudnić rozmowy pokojowe, gdyż - jego zdaniem - Miediński ma skłonność do filozofowania na temat "historycznych korzeni" wojny. Nie mamy czasu na te bzdury. Musimy więc podjąć decyzję i zakończyć wojnę - powiedział ukraiński prezydent.

W roli mediatorów występują Steve Witkoff oraz Jared Kushner, zięć prezydenta USA. Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti podała, że wtorkowe negocjacje trwały sześć godzin, były napięte i toczyły się w różnych formatach - zarówno dwustronnych, jak i trójstronnych.

Zełenski: Pytanie do Rosjan, czego oni chcą?

We wtorek wieczorem główny ukraiński negocjator, minister obrony Rustem Umerow, poinformował w mediach społecznościowych, że pierwszy dzień rozmów koncentrował się na "kwestiach praktycznych i możliwych rozwiązaniach".

Niedługo później Zełenski w przemówieniu wideo podkreślił gotowość Ukrainy do ograniczenia działań zbrojnych zgodnie z propozycją przedstawioną przez Stany Zjednoczone obu stronom konfliktu.

Nie potrzebujemy wojny - powiedział, zaznaczając, że Ukraińcy "bronią państwa i niepodległości".

Jesteśmy również gotowi szybko dążyć do godnego porozumienia, które zakończy wojnę. Pytanie tylko do Rosjan: Czego oni chcą? - dodał.