Steve Witkoff, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Bliskiego Wschodu, poinformował, że rozmowy w Genewie między Ukrainą a Rosją "przyniosły znaczący postęp" w dążeniu do zakończenia wojny. Innego zdania jest Wołodymyr Zełenski, który propozycje USA uważa za "niesprawiedliwe".
Po pierwszym dniu rozmów w Genewie Steve Witkoff napisał na portalu X: "Sukces prezydenta Trumpa w doprowadzeniu do porozumienia obu stron tej wojny przyniósł znaczący postęp i jesteśmy dumni, że pod jego przywództwem możemy działać na rzecz pokoju w tym strasznym konflikcie".