Kardynał Grzegorz Ryś wyraził nadzieję, że już w marcu podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski powstanie ogólnopolska komisja historyczna, która zajmie się badaniem przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele. W przypadku braku takiej decyzji, metropolita krakowski zapowiada powołanie komisji na szczeblu diecezjalnym.

Katedra na Wawelu. Ingres kardynała Grzegorza Rysia / Jan Graczynski/ / East News

Rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki poinformował w oświadczeniu, że w przypadku braku decyzji ws. komisji ogólnopolskiej, metropolita krakowski zapowiada ustanowienie komisji na poziomie diecezjalnym.

"Taka komisja będzie mogła zbadać tego rodzaju sprawy, a jednocześnie stworzyć przestrzeń wysłuchania i zapewnić potrzebne wsparcie osobom zgłaszającym krzywdę - szczególnie w sytuacjach, w których nie ma możliwości przeprowadzenia dochodzenia wobec oskarżonego" - czytamy w oświadczeniu archidiecezji.

Oświadczenie jest konsekwencją zarzutów ujawnionych wobec zmarłego w ubiegłym roku bp. Jana Szkodonia.

Oskarżenia wobec biskupa

Rzecznik zaznaczył, że delegat metropolity krakowskiego skontaktował się z kobietami, które oskarżyły zmarłego hierarchę o molestowanie, przekazując także gotowość kard. Rysia do osobistego spotkania. Chodzi m.in. o Zofię Schacht-Petersen, która w poniedziałek w "Gazecie Wyborczej" opisała, że do zdarzenia doszło w 1991 r. w prywatnym mieszkaniu bp. Szkodonia, gdy zwróciła się do niego po radę w sprawie dalszej drogi zakonnej. Kobieta relacjonowała, że została posadzona na kolanach hierarchy i dotykana w sposób, który uznaje za molestowanie.

Gotowość wysłuchania zgłoszonej krzywdy przekazano również pani Agnieszce - kobiecie, której historia związana z bp. Szkodoniem została upubliczniona wcześniej. Kard. Ryś spotkał się z nią prywatnie w listopadzie 2025 r., jeszcze jako metropolita łódzki.

Rzecznik archidiecezji podkreślił, że na gruncie prawa powszechnego i kanonicznego nie można prowadzić dochodzenia w sprawie osoby zmarłej.

"Dlatego tak ważne jest powołanie komisji, która pozwoli rzetelnie badać podobne sprawy oraz zapewnić przestrzeń wysłuchania i wsparcia dla osób zgłaszających krzywdę" - zaznaczono.

Apel o kontakt

Rzecznik archidiecezji podziękował też osobom, które "mają odwagę mówić o swojej krzywdzie oraz reagować na zło, które spotkało innych", apelując jednocześnie do osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez przedstawicieli Kościoła oraz do wszystkich mających wiedzę o takich przypadkach o kontakt z delegatami metropolity krakowskiego ds. ochrony małoletnich i bezbronnych.

Bp Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 1946 r. w Chyżnem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 r. z rąk kard. Karola Wojtyły. W 1988 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Pełnił m.in. funkcje wikariusza generalnego i dziekana Krakowskiej Kapituły Katedralnej, pracował także w komisjach Konferencji Episkopatu Polski. W 2022 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 28 sierpnia 2025 r. w Krakowie.