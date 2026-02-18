Polska 2050 się rozpada. Na konferencji prasowej w Sejmie Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że razem z częścią parlamentarzystów odchodzi z ugrupowania i zakłada klub parlamentarny o nazwie Centrum.

Paulina Hennig-Kloska oraz Aleksandra Leo, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Ewa Szymanowska, Marcin Skonieczka i Ryszard Petru / Marcin Obara / PAP

Na konferencji prasowej w Sejmie ok. godz. 9:30 Paulina Hennig-Kloska pojawiła się w towarzystwie kilku parlamentarzystów Polski 2050. To m.in. Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Żaneta Cwalina-Śliwowska i Rafał Kasprzyk. Jak zapowiedziała, wraz z kilkunastoma posłami zdecydowała o odejściu z Polski 2050 i założeniu klubu parlamentarnego o nazwie Centrum.

Hennig-Kloska stwierdziła, że deklaracje w sprawie odejścia z Polski 2050 złożyło 18 parlamentarzystów.

"Nie widzimy przestrzeni"

Chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 roku. Nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym klubie parlametarnym - stwierdziła Hennig-Kloska.

Jak dodała, pierwsze tygodnie po wygranej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz nie wskazują na to, by cokolwiek miało się zmienić. W minioną sobotę odbyliśmy Radę Krajową, podczas której klub został pozbawiony podmiotowości. Jednoosobowe decydowanie o losach klubu parlamentarnego przez panią przewodniczącą, to nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić - tłumaczyła.

Pozostają partnerami w Koalicji 15 października

Dodała, że liczy w przyszłości na odzyskanie przestrzeni do działania. Zapewniła, że pozostają lojalnymi partnerami w Koalicji 15 października. To jest niezwykle ważne, by zakończyć dyskusję wokół tego - podkreśliła.

Hennig-Kloska zapowiedziała też walkę o wyborców Polski 2050, którzy oddali głos na tę partię w 2023 roku.

Rafał Kasprzyk mówił z kolei, że "dzisiaj tworzymy klub, który będzie klubem bez kagańca".

Aleksandra Leo z kolei zapowiadała, że w klubie parlamentarnym Centrum każdy będzie szanowany i nie będzie osób równych i równiejszych. To miejsce, gdzie przewodniczący nie będzie zasłaniał się regulaminem, nie będzie się chował za uchwałą powołaną na szybko w nocy - mówiła. Jak dodała, decyzje nie będą podejmowane w sposób niedemokratyczny, siłowy przez jedną osobę.

Polskę 2050 opuściło czterech z pięciu senatorów. Do klubu Centrum dołączyło trzech z nich.

Przypomnijmy, że Paulina Hennig-Kloska przegrała w wyborach na przewodniczącą Polski 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.



