Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o nałożeniu sankcji na przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę. Jest to związane m.in. z systemem rakietowym średniego zasięgu Oriesznik.

Alaksandr Łukaszenka, zdj. archiwalne / AA/ABACA / PAP

Zełenski wprowadził w życie sankcje wobec Łukaszenki

"Dziś Ukraina zastosowała pakiet sankcji wobec Alaksandra Łukaszenki i znacząco intensyfikujemy przeciwdziałanie wszelkim formom jego współudziału w zabijaniu Ukraińców. Będziemy współpracować z partnerami, aby miało to globalny efekt" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta Ukrainy Łukaszenka nie tylko udostępnił terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale również białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni. „Proceder ten trwa również w 2026 roku” - zaznaczył Zełenski.

Oriesznik zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy

Zdaniem ukraińskiego przywódcy rozbudowa infrastruktury umożliwiającej rozmieszczenie na terytorium Białorusi rakiet średniego zasięgu Oriesznik stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukraińców, ale także dla wszystkich Europejczyków. Zełenski przypomniał, że w drugiej połowie 2025 roku Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy – od obwodu kijowskiego po wołyński.

"Ponad trzy tysiące białoruskich przedsiębiorstw zostało podporządkowanych rosyjskiej machinie wojennej i dostarcza sprzęt, wyposażenie oraz komponenty uznane za krytycznie ważne. Chodzi m.in. o elementy wykorzystywane do produkcji rakiet, które terroryzują nasze miasta i wsie" - oświadczył prezydent.

W ocenie Zełenskiego Łukaszenka od dawna "wymienia suwerenność Białorusi na utrzymanie przez siebie władzy, pomaga Rosjanom omijać międzynarodowe sankcje nałożone za agresję, aktywnie usprawiedliwia rosyjską wojnę, a teraz dodatkowo zwiększa swój udział w jej eskalowaniu i przedłużaniu".

