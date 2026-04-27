Prezydent Karol Nawrocki przekazał marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Czy marszałek Sejmu zajmie oficjalne stanowisko w tej sprawie? Dlaczego prezydentowi zależy na upublicznieniu aneksu? Na te i inne pytania odpowie Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Włodzimierz Czarzasty

W tym tygodniu Sejm ma zająć się wnioskami o wotum nieufności dla ministra klimatu i środowiska oraz ministra zdrowia. Czy Paulina Hennig-Kloska i Jolanta Sobierańska-Grenda utrzymają się na stanowiskach? Czy koalicja rządząca zachowa jedność w tej sprawie?

Czy polski rząd zrobił wszystko, by zapobiec aferze Zondacrypto? Czy potrzebna jest sejmowa komisja śledcza do wyjaśnienia tej sprawy? Rząd pracuje nad kolejnym projektem ustawy w sprawie rynku kryptowalut, tymczasem w Sejmie są poselskie projekty ustaw w tej sprawie. Może warto sięgnąć po te rozwiązania?

