Będzie nowa pożyczka dla Polski w ramach programu Foreign Military Financing. Podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno przekazał, że Warszawie zostaną udostępnione 4 mld dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu. Ta kwota poszerza pulę dla Polski do niemal 20 mld dolarów.

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Podczas uroczystości wcielenia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35 DiNanno mówił o udostępnieniu Polsce 4 mld dolarów na współpracę wojskową w ramach programu Foreign Military Financing, który zakłada przyznawanie sojusznikom i partnerom USA pożyczek i grantów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Ostatni raz umowę pożyczkową w ramach tego programu Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi w lipcu 2025 r. - na taką samą kwotę 4 mld dolarów.

Podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno / Fot. Marian Zubrzycki / PAP

W rozmowie z PAP DiNanno potwierdził, że 4 mld dolarów, o których wspomniał w piątkowym wystąpieniu, to nowa kwota, która łącznie poszerzy dostępną dla Polski pulę do niemal 20 mld dolarów.

Sekretarz dodał, że Polska będzie mogła wykorzystać pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu amerykańskiego, w tym kolejnych samolotów F-35.

Do tej pory Polska pożyczyła łącznie ok. 15 mld dolarów w ramach Foreign Military Financing, które zostały przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu.

Co na to szef MON?

Szef MON odniósł się do informacji o możliwości kolejnej pożyczki z USA na briefingu prasowym po piątkowej uroczystości. Po tym, gdy powiedział o planowanym pozyskaniu kolejnych dwóch eskadr myśliwców 5. generacji, Kosiniak-Kamysz został zapytany, czy Polska dysponuje na ten zakup wystarczającymi środkami.

Szef MON odwołał się tu do słów DiNanno. Polska dostanie kolejną możliwość skorzystania z Foreign Military Financing, czyli (...) amerykańskiego SAFE’u - powiedział szef MON. Dodał, że od dawna mamy "SAFE amerykański", który - jak zaznaczył - podobnie jak unijny program, polega na zaciąganiu zobowiązań, na konkretnych warunkach.

To jest dobra możliwość, będziemy ją oczywiście rozpatrywać i jeżeli będą potrzeby wojska i możliwości finansowe, to na pewno warto korzystać - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Środki z Foreign Miltiary Financing wykorzystywane są przez Polskę przede wszystkim do przyspieszenia inwestycji zbrojeniowych i opłacenia zawartych już z Amerykanami kontraktów. Do tej pory Polska pożyczyła łącznie ok. 15 mld dolarów w ramach programu.