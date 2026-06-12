Memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zakończenia wojny w zatoce Perskiej może zostać podpisane już w niedzielę - poinformowało w piątek agencję Reutera zachodnie źródło. Najbardziej prawdopodobnym miejscem spotkania jest Genewa. W projekcie umowy ma znaleźć się zniesienie sankcji na irańską ropę, odmrożenie miliardów dolarów z funduszy irańskiego państwa oraz nakaz zaprzestania działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. "Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormuz" - informuje z kolei irańska, państwowa agencja IRNA.

Teheran, 10 czerwca 2026 r. / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

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Według źródła Reutersa zapisy memorandum są wciąż dopracowywane, a Iran podtrzymuje swoje stanowisko, że umowa musi również zakończyć walki w Libanie, gdzie Izrael walczy ze wspieranym przez Teheran Hezbollahem.



Tekst umowy ma być sfinalizowany do soboty, aby mogli ją podpisać wiceprezydent USA J.D. Vance i przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. Nie ustalono jeszcze miejsca spotkania, ale Genewa wydaje się najbardziej prawdopodobna - twierdzi źródło agencji.

Trump odwołał atak

Przypomnijmy, w czwartek Donald Trump zapowiedział, że odwołuje zaplanowane na noc z czwartku na piątek ataki na Iran, ponieważ porozumienie jest już gotowe.

"Właśnie zawarliśmy świetne porozumienie w wojnie z Iranem" - powiedział Trump reporterom w Białym Domu w czwartek.

Co jest w umowie między USA a Iranem?

Agencja Reutera zwraca uwagę na warunki umowy opisane w piątek przez irańskich urzędników. Trump najwyraźniej nie osiągnął niczego, o co zabiegał, poza ponownym otwarciem cieśniny Ormuz. Wysoko postawione źródło w Iranie poinformowało w piątek, że projekt ustawy zniesie sankcje na irańską ropę, odmrozi miliardy dolarów z funduszy irańskiego państwa, wymusi także zaprzestanie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Kwestie nuklearne zostaną odłożone na później. Waszyngton chce porozumienia, które zagwarantuje, że Iran nigdy nie zbuduje broni jądrowej - Iran twierdzi, że nie dąży do jej uzyskania.

Irańska agencja prasowa Mehr poinformowała, że warunki obejmują również inne kluczowe ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych, w tym zobowiązanie do wycofania swoich wojsk z otoczenia Iranu i przedstawienie planu odbudowy zrujnowanej irańskiej gospodarki.

"Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą przedstawić plany odbudowy Iranu o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów" - czytamy w raporcie agencji Mehr.

Podczas negocjowania memorandum o porozumieniu z USA Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormuz - poinformowała z kolei państwowa agencja IRNA.

Forma przyszłego administrowania cieśniną Ormuz zostanie ustalona jako sprawa regionalna poprzez dialog i wspólne podejmowanie decyzji przez Iran i Oman - dodała agencja.

Ogłoszenie przez Trumpa porozumienia - kilka godzin po tym, jak w czwartek wieczorem ponownie zagroził "bardzo silnym" uderzeniem w Iran - spowodowało wzrosty na światowych giełdach i spadek cen ropy w piątek (o ponad 2 proc.).