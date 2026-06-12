Czy relacje polsko-ukraińskie przechodzą obecnie najtrudniejszy moment od początku rosyjskiej inwazji? Jak spory wokół historii mogą wpłynąć na wzajemne relacje? Czy Polska powinna zabiegać o rozmieszczenie kolejnych elementów amerykańskiej infrastruktury wojskowej? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta swojego sobotniego gościa - Pawła Kowala, posła KO, przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą, szefa sejmowej komisji ds. zagranicznych.

Paweł Kowal, poseł KO, przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, szef sejmowej komisji ds. zagranicznych. / Mikołaj Poruszek / RMF24

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Paweł Kowal. Porozmawiamy z nim o najważniejszych wyzwaniach polskiej polityki zagranicznej. Zapytamy o oczekiwania związane z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przyszłość obecności wojsk USA w Polsce oraz relacje Warszawy z Waszyngtonem.

W rozmowie nie zabraknie także tematów ukraińskich: sporów historycznych między Polską a Ukrainą, odbudowy Ukrainy.

Uwagę poświęcimy również innym, najważniejszym wydarzeniom politycznym minionego tygodnia.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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