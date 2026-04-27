Według ustaleń polskich służb kontrolę nad giełdą Zondacrypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". Chodzi o mafię tambowską, powiązaną z politykami partii prezydenta Rosji Władimira Putina.

Logo giełdy kryptowalut Zondacrypto na elewacji siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego / Wojciech Olkusnik / East News

Kontrolę nad Zondacrypto - zdaniem polskich - służb miała przejąć grupa przestępcza tambowskaja bratwa - ustaliła "GW".

To jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych; powiązana z politykami partii prezydenta Rosji Władimira Putina.

Według "GW", ABW miała ustalić, ile tambowcy mieli zapłacić za przejęcie kontroli nad Zondacrypto.

Na czym ma polegać "rosyjski wątek" w aferze Zondacrypto?

Premier Donald Tusk, mówiąc podczas wystąpień o "rosyjskim wątku" w aferze Zondacrypto, miał korzystać z tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekonuje "Gazeta Wyborcza".

"Dla ABW związki Zondacrypto z rosyjską przestępczością są kluczowe z punktu widzenia zagrożeń dla państwa. Nasze źródła w agencji oraz w kancelarii premiera wskazują, że chodzi o konkretną strukturę: to tambowskaja bratwa (bractwo z Tambowa), która miała przejąć nad Zondacrypto kontrolę" - można przeczytać w poniedziałkowej "GW".

Jak pisze "GW", to przestępcza grupa działająca od lat 80., początkowo zajmująca się brutalnym wymuszaniem haraczy, która od początku lat 90. zaczęła zyskiwać wpływy w świecie służb i władzy.

"Tambowcy zmonopolizowali cały sektor paliwowo-energetyczny w Sankt Petersburgu. A media pisały o powiązaniach grupy z ówczesnym wicemerem Sankt Petersburga, dziś prezydentem Władimirem Putinem" - można przeczytać w publikacji.

Kiedy Rosjanie mieli przejąć większościowe udziały?

Według "Gazety Wyborczej", w "notatce ABW znajduje się informacja, że większościowe udziały w giełdzie Rosjanie przejęli w lipcu 2018 r. Zondacrypto nosiła wtedy nazwę BitBay i po okresie pierwszych sukcesów przeżywała poważne załamanie".

"Wtedy z pomocą przyszli tambowcy, którzy działali przez polskiego pośrednika. Swoje większościowe udziały sprzedał Mateusz Bajer, jeden ze współzałożycieli spółki. Oficjalnie zostały one przejęte przez trzy podmioty zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez Sylwestra Suszka, drugiego z założycieli BitBay. Ale za wszystkim stały pieniądze tambowców" - pisze gazeta.

Dwie wpłaty po "kilkadziesiąt milionów euro"

Z informacji "GW" wynika też, że notatka ABW podaje kwoty, jakie tambowcy mieli zapłacić za przejęcie kontroli nad Zondacrypto - były to dwie wpłaty, każda po "kilkadziesiąt milionów euro".

Według informatorów "GW", w notatce widnieje też nazwisko pośrednika, który poznał udziałowców BitBay-a z Rosjanami. "Ma nim być nieznany szerzej polski biznesmen ze "średniej półki", który robił z tambowcami interesy w branży paliwowej" - przekonuje gazeta.

O to, kiedy informacja o rosyjskich powiązaniach Zondacrypto dotarła do polskich służb, Czarzasty został zapytany w poniedziałek w TVN24.

Tego, kiedy dotarła do polskich służb, nie badałem.(...) Wiem, kiedy dotarła do mnie. W momencie, kiedy dotarła do mnie, pewien czas potem było spotkanie Sejmu zamknięte, gdzie wszystkie te rzeczy zostały przedstawione - powiedział marszałek Sejmu.

Wydaje mi się, że wtedy rząd się zachował bardzo rozsądnie, po pierwsze zgłaszając ustawę (o rynku kryptoaktywów - przyp. red.), a po drugie, tak naprawdę ostrzegając ludzi, którzy mogliby według nas stracić pieniądze - dodał Czarzasty.

Śledztwo ws. Zondacrypto

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.

Również 17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wprowadzała ona m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Według prezydenta Karola Nawrockiego przepisy były zbyt restrykcyjne, według koalicji rządowej brak ustawy tworzy luki prawne.