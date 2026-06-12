Internauci zgłaszają problemy z funkcjonowaniem serwisów i aplikacji koncernu Meta. Treści nie wyświetlają się na Facebooku, Messengerze czy Instagramie.
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Pierwsze sygnały o problemach z dostępem do Facebooka, Instagrama i Messengera otrzymaliśmy od naszych Czytelników przed godziną 16:00.
Kłopoty dotyczą na przykład wyświetlania treści na Facebooku w przeglądarce.
Z kolei aplikacja Messanger wylogowuje użytkowników.
W serwisie downdetector monitorującym awarie w internecie, problemy z Facebookiem zgłosiło niemal 14 tys. osób. 31 tys. internautów alarmuje o kłopotach z Messangerem.
Nie jest jasne, jak duża jest skala awarii. Meta nie opublikowała oficjalnego komunikatu w tej sprawie.