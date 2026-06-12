Ministrowie finansów państw UE zaakceptowali w piątek zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) Polski. Co najważniejsze, zgodzili się na usunięcie z planu zobowiązania do wprowadzenia opłat od aut spalinowych. W miejsce podatków od samochodów pojawiły się inwestycje w ciepłownictwo i internet satelitarny. Zakończenie procesu zmian oznacza, że Polska może wysłać kolejny wniosek o płatność.

KPO dla Polski. Z planu usunięto zobowiązanie do wprowadzenia opłat od aut spalinowych. / Shutterstock

To już piąta zmiana w KPO zatwierdzona przez UE, a Polska planuje złożyć nowy wniosek o 8 mld euro w drugiej połowie czerwca.

Do tej pory Polska otrzymała 7,2 mld euro z KPO, a warunkiem wypłaty była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin realizacji KPO upływa w tym roku, a Polska ma złożyć ostatnie wnioski do końca września.

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Ministrowie finansów państw unijnych zgodzili się na zmiany w polskim KPO, w tym na usunięcie z planu zobowiązania do wprowadzenia opłat od aut spalinowych. W to miejsce pojawiły się inwestycje w ciepłownictwo i internet satelitarny.

Piąta zmiana w polskim KPO

Zgodnie z nowymi zapisami, już w sierpniu w Polsce ma zostać uruchomiony rządowy fundusz ciepłownictwa systemowego, który do 2030 r. będzie dysponować budżetem w wysokości około 3 mld zł. Pieniądze te mają wesprzeć finansowanie sektora ciepłowniczego oraz ograniczyć emisję CO2.

Zmiany w KPO obejmują także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRIS 2, którego celem jest wyposażenie państw UE, obecnie zależnych od dostawców z krajów trzecich, we własny system łączności. Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. Polska ma zyskać własną stację naziemną, dzięki której możliwe będzie kontrolowanie ruchu danych internetowych na jej terytorium, co z kolei wzmocni bezpieczeństwo administracji, wojska i infrastruktury krytycznej.

Jest to piąta zmiana w polskim KPO wynegocjowana przez rząd z Komisją Europejską, a następnie zaakceptowana przez państwa członkowskie.

Oprócz Polski w piątek zatwierdzono także zmiany w planach Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji.

Bez zakończenia procesu zmian państwa członkowskie nie mogą kierować wniosków o płatności z KPO. Polska zamierza złożyć kolejny wniosek w drugiej połowie czerwca. Ma on opiewać na 8 mld euro (34 mld zł).

KPO. Termin na realizację minie w tym roku

Z kolei na początku czerwca do Polski trafiło 7,2 mld euro (31 mld zł) w ramach czwartej płatności. Warunkiem wypłaty tej transzy z KPO była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia. 2 kwietnia br. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie.

Termin na realizację KPO minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.

Polska będzie mogła złożyć jeszcze jeden wniosek o płatność z KPO.

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym około 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i około 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.