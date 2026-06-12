Wczoraj w przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie w Pradze wziął udział szef saksońskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Joerg Urban. Rzecznik frakcji w parlamencie kraju związkowego tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że polityk wykorzystał wizytę „do nawiązania nowych kontaktów”. Na imprezie był też członek gangu motocyklowego Nocne Wilki.

Joerg Urban był na przyjęciu w ambasadzie Rosji / PAP/EPA/FILIP SINGER / Shutterstock

Szef saksońskiej AfD Joerg Urban uczestniczył w przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie w Pradze, tłumacząc to chęcią nawiązania nowych kontaktów.

Na wydarzeniu obecni byli także członek gangu Nocne Wilki i były senator, komunista, Jaroslav Doubrava.

Polskie MSZ i media przypominają o wcześniejszych prorosyjskich działaniach AfD, w tym wizytach w rosyjskich ambasadach.

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Tłumaczył, że miał bliżej niż do Berlina

Urbana przed wejściem do placówki dyplomatycznej zauważyli dziennikarze czeskiej gazety "Denik N". Przedstawiciel AfD zaprzeczył, jakoby miał spotkanie z kimś z czeskich polityków. Pojawienie się ważnego polityka AfD w Pradze wywołało spekulacje o ewentualnych rozmowach z przedstawicielami czeskich partii politycznych. Urban powiedział dziennikarzom, że przyjechał tylko po to, by spędzić kilkadziesiąt minut na uroczystości.

Teraz wracam do Saksonii - oznajmił.

Pytany o to, dlaczego na uroczystość wybrał rosyjską placówkę w Pradze, a nie w Berlinie, wyjaśnił, że ambasada w Czechach znajduje się bliżej jego domu. Z Budziszyna, gdzie mieszka, dojazd do Pragi rzeczywiście trwa nieco krócej niż do Berlina - o około 20 minut.



Obecność Urbana w ambasadzie Rosji potwierdził PAP Felix Menzel, rzecznik frakcji AfD w saksońskim landtagu (parlamencie kraju związkowego).

Przewodniczący frakcji AfD w saksońskim landtagu Joerg Urban został 11 czerwca 2026 r. zaproszony na przyjęcie w rosyjskiej ambasadzie w Pradze i wykorzystał tę okazję do nawiązania nowych kontaktów - przekazał Menzel. Jak dodało biuro prasowe frakcji, Saksonia powinna utrzymywać dobre kontakty ze wszystkimi państwami świata. O to właśnie zabiega frakcja AfD - zaznaczył.

Kto jeszcze pojawił się rosyjskiej ambasadzie?

Dziennikarze dostrzegli też wchodzącego do ambasady byłego senatora Jaroslava Doubravę. Doubrava - komunista i były działacz regionalny - utrzymuje bliskie kontakty z Rosją.

Do ambasady przyszedł również jeden z członków grupy motocyklowej Nocne Wilki, który nie pozwolił się sfotografować.

Polskie MSZ przypomina: AfD chce pojednania z Rosją

Na wizytę szefa saksońskiej AfD zwrócił uwagę rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. W komunikacie opublikowanym w serwisie X powiązał wizytę Urbana z wcześniejszą aktywnością partii. Przypomniał, że biuro posła AfD Michaela Kaufmanna organizowało wizyty w ambasadzie Rosji w Berlinie, a struktury partii w powiecie Ludwigslust-Parchim posługiwały się adresem poczty w domenie mail.ru. Wewiór przypomniał też niedawny wyjazd działaczy AfD na Forum SPIEF w Petersburgu.



"Przewodnicząca AfD Alice Weidel deklaruje, że jej nadrzędnym celem będzie doprowadzenie do pełnego ‘pojednania z Rosją’. Była afera Władimira Sergienki. Miał być pośrednikiem między Kremlem a politykami AfD, którzy ‘otrzymywali teksty swoich wystąpień z Moskwy, lobbowali za inicjatywami Kremla, a nawet pozwali własny rząd w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy’. A może były uwagi do manifestu AfD opublikowanego po... rosyjsku?" - napisał rzecznik polskiego MSZ.

Wielka konferencja AfD już wkrótce. Pojawią się na niej także czescy politycy

26 czerwca w Bundestagu odbędzie się konferencja AfD. Czeskie media zapowiedziały, że udział w niej wezmą prominentni politycy tacy jak były prezydent Vaclav Klaus oraz przewodniczący Izby Poselskiej (niższej izby parlamentu) i zarazem szef partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), Tomio Okamura. Klaus nie pierwszy raz będzie uczestniczył w wydarzeniu AfD - jego udział został już potwierdzony przez pracowników kancelarii polityka. Takiego potwierdzenia nie ma jak dotąd ze strony Okamury. SPD utrzymuje jednak długoletnie kontakty z AfD. Jednym z pośredników w tych relacjach jest pochodzący z Republiki Czeskiej działacz AfD Petr Bystron.

AfD na forum Putina

Politycy AfD od dawna utrzymują kontakty z Rosją. W listopadzie 2025 r. dziennikarze PAP ustalili, że biuro posła AfD Michaela Kaufmanna kilkakrotnie zorganizowało dla sympatyków partii z Turyngii wizyty w ambasadzie Rosji w Berlinie. Podobne grupy oprowadzali także inni posłowie Alternatywy. Zostało to skrytykowane przez niemieckie media, ponieważ wyjazdy grup na zaproszenie posłów są finansowane ze środków publicznych.



Na początku czerwca 2026 r. na forum gospodarcze (SPIEF) pod patronatem przywódcy Rosji Władimira Putina pojechała do Petersburga czwórka polityków AfD: wiceszef frakcji w Bundestagu Markus Frohnmaier, deputowany Steffen Kotre, europoseł Petr Bystron oraz sam Joerg Urban. Ich wizyta spotkała się z krytyką ze strony rządu Niemiec i pozostałych partii.



Sami politycy AfD tłumaczą kontakty z Rosją dążeniem do dialogu, a także interesem gospodarczym Niemiec i potrzebą utrzymywania relacji ze wszystkimi państwami.