W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się finałowy koncert 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia artystyczne powalczą wokaliści z niepełnosprawnościami.

Anna Dymna, Maciej Musiał, Mateusz Janicki i Irena Santor w czasie ubiegłorocznego finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

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Te gwiazdy wystąpią z finalistami

12 finalistom, wyłonionym spośród uczestników z całego kraju, towarzyszyć będą na scenie gwiazdy. Wśród nich znajdą się m.in. Alicja Majewska (z akompaniamentem Włodzimierza Korcza), Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralph Kaminski oraz Igor Walaszek. W części solowej uczestnicy zaprezentują utwory do tekstów Marka Dutkiewicza.

Koncert finałowy poprowadzą prezeska fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna oraz Mateusz Janicki i Maciej Musiał.



13 czerwca na Rynku. Już tam gołębie o tym szczebiocą, maszkarony i lwy gadają. Bądźcie z nami razem. Zobaczycie, co się będzie działo, jakie cuda. A mamy już 18 lat, to poważnie nas proszę traktować - zapowiadała Dymna w spocie internetowym.

Jakie nagrody czekają na finalistów festiwalu?

Finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych: do 16. roku życia oraz powyżej 16 lat. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają po 24 tysiące złotych, zdobywcy drugich miejsc - po 10 tysięcy złotych, a trzecich - po 5 tysięcy złotych.



Zwycięzców wyłoni jury pod przewodnictwem Marka Dutkiewicza. W jego skład weszli także Joanna Dark, Urszula Dudziak, Anna Karna, Monika Kuszyńska, Magda Steczkowska, Artur Barciś, Rafał Kokot, Adam Nowak, Zbigniew Preisner, Mietek Szcześniak oraz Magdalena Waligórska-Lisiecka, pełniąca funkcję sekretarza.

"Nadzieja mimo wszystko". Kulig i Balcar wśród gwiazd niedzielnego koncertu

W niedzielę z kolei na Rynku Głównym odbędzie się koncert "Nadzieja mimo wszystko". Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Podczas wieczoru wystąpią Joanna Kulig, Monika Kuszyńska, Magdalena Steczkowska, Maciej Balcar, Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Spotkanie poprowadzą Anna Dymna i Ireneusz Czop.

To coś więcej niż konkurs talentów

Przez niemal dwie dekady Festiwal Zaczarowanej Piosenki stał się symbolem przełamywania barier i promowania artystycznych pasji osób z niepełnosprawnościami.



W ciągu 17 edycji do organizatorów wpłynęło ponad 4 tysiące zgłoszeń. 92 laureatów odebrało statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz nagrody o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.