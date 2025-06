Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Porozmawiamy m.in. o cenach za prąd - czy w związku z powrotem do pełnej opłaty mocowej od 1 lipca wzrosną rachunki? Zapytamy też o to, czy będzie bon energetyczny dla seniorów, co dalej z mrożeniem cen energii i obietnicą Karola Nawrockiego, że w ciągu 100 dni rachunki za energię zmaleją o 1/3. Nie zabraknie również pytań o ustawę wiatrakową i dopłaty do OZE.