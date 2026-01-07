Pod koniec grudnia na platformie X udostępniono nową funkcję edycji obrazów w ramach chatbota Grok. Wygenerowane zdjęcia przedstawiały skąpo ubrane lub całkiem rozebrane osoby, które często nie wiedziały, że ich wizerunki zostały wykorzystane. Jaka jest reakcja Ministerstwa Cyfryzacji? Czy to użytkownicy, którzy publikują przerobione zdjęcia, powinni ponosić za to karę? A może winne są platformy społecznościowe? W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy o to Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji z Polski 2050.

Jakie działania podejmuje Ministerstwo Cyfryzacji, by platformy przestrzegały własnych regulaminów i nie umożliwiały dzieciom poniżej 13. roku życia korzystania z social mediów? Czy portale typu Facebook, TikTok płacą w Polsce kary za to, że nieskutecznie weryfikują wiek? A może powinniśmy pójść śladem Australii, która jako pierwszy kraj na świecie zakazała dzieciom poniżej 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych?

Prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie nie podpisze ustawy o usługach cyfrowych. Czy Ministerstwo Cyfryzacji zaproponuje inny projekt? Czy prezydent staje po stronie big-techów, czy broni wolności słowa?

Zapytamy także o wybory w Polsce 2050. Czy nowy szef lub szefowa mają szansę wyciągnąć partię z zapaści sondażowej? Na kogo stawia Michał Gramatyka? Czy Polska 2050 może się rozpaść lub wyjść z koalicji?

