Wyciek na ISS występuje od 2019 r., ale teraz pojawiły się nowe dane, których obecnie w pełni nie rozumiemy – powiedział Frank De Winne z Europejskiej Agencji Komicznej. Załoga Ax-4, której członkiem jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, pozostaje na kwarantannie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Radek Pietruszka / PAP

NASA i Axiom Space poinformowały w czwartek, że start misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) zostaje znów przełożony, tym razem z powodu wycieku w rosyjskim module serwisowym Zwiezda na ISS.

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że w ostatnim czasie rosyjscy kosmonauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadzili inspekcję modułu Zwiezda, uszczelnili niektóre jej obszary i dokonali pomiarów tempa wycieku. Obecnie segment utrzymuje ciśnienie.

Wyciek na ISS występuje od 2019 r., ale teraz pojawiły się nowe dane, których obecnie nie rozumiemy w pełni i chcemy je zbadać przed wysłaniem kolejnej załogi - powiedział podczas briefingu Frank De Winne, kierownik grupy ds. usług LEO (z ang. Low Earth Orbit - niska orbita okołoziemska) w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i były astronauta.

Załoga nadal na kwarantannie

Allen Flynt, szef ds. usług misji Axiom Space, powtórzył słowa wcześniejszego komunikatu NASA i Axiom Space w ramach trwającego dochodzenia NASA współpracuje z Roskosmosem (rosyjska Korporacja Państwowa ds. Działalności Kosmicznej Roskosmos - przyp. red. ) "aby zrozumieć nowe zmiany ciśnienia po ostatnich naprawach".

Poinformował, że załoga Ax-4, w tym Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, pozostaje w kwarantannie. To, jak długo będą tam przebywać, zależy od daty startu. A nowa data czwartej prywatnej misji astronautów zostanie podana, gdy tylko będzie dostępna - powiedział.

De Winne dodał, że podczas przedłużającej się kwarantanny załoga nadal przegląda procedury i przygotowuje się do misji. Oczywiście są w pełni wyszkoleni, ale powtarzanie czyni mistrza. Cóż, są trochę rozczarowani, jako członek załogi czułem się tak samo - przyznał były astronauta.

Dziennikarze pytali m.in. o to, czy często zdarza się, że starty misji kosmicznych są przekładane. Leciałem w sześciu misjach i każda z nich była opóźniona. Jest to więc całkowicie normalne - przekonywał Michael López-Alegría, główny astronauta Axiom Space, który był dowódcą misji Ax-1 i Ax-3.

"Członkowie załogi rozumieją, co się dzieje"

Dodał, że po przełożeniu startu rozmawiał z dowódczynią Ax-4 Peggy Whitson: Członkowie załoga są w dobrym nastroju. Rozumieją, co się dzieje. Śledzą sytuację tak samo uważnie jak my.

Zapytany, czy może oszacować, jaki czas może minąć od ogłoszenia ponownej daty do startu Ax-4, Frank De Winne stwierdził: Z doświadczenia powiedziałbym, że dwa do trzech dni. Za każdym razem, gdy przeprowadza się start, na kilka dni przed nim trzeba zrobić przegląd gotowości do startu. Ale to oczywiście zależy od SpaceX.

Podkreślił, że załoga jest przygotowana do niespodziewanych sytuacji, w tym opóźnień w starcie. Załoga wie, że w lotach kosmicznych jedyne, co jest absolutnie pewne, to to, że nic nie pójdzie zgodnie z planem - podsumował.

Kolejne opóźnienia

Start misji Ax-4, w ramach której polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, był już przekładany czterokrotnie. Pierwotnie lot rakiety Falcon 9, która ma wynieść na orbitę kapsułę Dragon z załogą misji, planowano na 29 maja oraz 8, 10 i 12 czerwca. Powodami opóźnienia były wcześniej niesprzyjająca pogoda, zbyt wysoka siła wiatrów w górnych częściach atmosfery w korytarzu lotu rakiety, problemy z kapsułą Dragon oraz wykryty na kilkadziesiąt godzin przed startem 10 czerwca wyciek paliwa - płynnego tlenu (LOx) - z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9.

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) - dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) - specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) - pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) - specjalista.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie.

To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną, dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), a na ISS zabrane zostanie 13 polskich eksperymentów.