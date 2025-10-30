​Lewica za poparciem zniesienia dwukadencyjności w samorządzie? Na to pytanie odpowie nam przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska, która będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Anna Maria Żukowska / RMF FM

Włodzimierz Czarzasty przychylił się do pomysłu PSL-u, co do rezygnacji z obowiązującego ograniczenia liczby kadencji, które mogą sprawować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W Porannej rozmowie Annę Marię Żukowską zapytamy, jak zachowa się Lewica w kwestii głosowania nad projektem.

Wciąż nie można się zapoznać z ustawą o statusie osoby najbliższej. Czy projekt jest konsultowany z Kancelarią Prezydenta?

W grudniu Nowa Lewica wybierze nowego przewodniczącego. Wśród kandydatów pojawiają się nazwiska Krzysztofa Gawkowskiego, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz Marcina Kulaska. Kogo poprze Anna Maria Żukowska, a może sama wystartuje?

W ostatni weekend doszło do zjednoczenia PO, Inicjatywy Polskiej oraz Nowoczesnej pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Czy Lewica wystartuje wspólnie z KO w wyborach parlamentarnych w 2027 roku?

