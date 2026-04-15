"To jest kwestia nie tylko faktycznych możliwości, ale również decyzji politycznej. Jeżeli będzie większość, to realne jest, by pociągnąć Zbigniewa Ziobrę do odpowiedzialności" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, odnosząc się do kwestii postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Dodał, że polskie władze nie mają pewności co do posiadania przez polityka PiS tzw. paszportu genewskiego. Zapowiedział, że jeżeli odpowiedź Budapesztu na wniosek złożony przez szefa MS Waldemara Żurka będzie negatywna, to "wystąpimy z ponownym wnioskiem".

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur był pytany m.in. o sprawę wypadku w podwarszawskich Łomiankach, w którym zginęły dwie osoby a trzecia walczy o życie w szpitalu. Sprawca w dniu wypadku pił alkohol, co więcej miał dwukrotnie nałożony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sprawa śmiertelnego wypadku w Łomiankach. Wiceszef MS komentuje

Prowadzący Piotr Salak zapytał, czy sędziowie powinni mieć dostęp do większej ilości informacji o sprawcach wypadku niż obecnie mają.

Za mało wiemy o tej sprawie, by to jednoznacznie rozstrzygnąć, natomiast na pewno fakt, że ktoś popełni przestępstwo podobne - w tym znaczeniu, że było to podstawą do orzeczenia zakazu (prowadzenia pojazdów - red.) a potem ponownie robi to samo - jest dość poważnym wskazaniem do tego, żeby przynajmniej rozważyć wybranie surowszego wymiaru kary - ocenił Dariusz Mazur.

Dopytywany zaś o to, czy sędziowie są "zbyt łagodni" dla ludzi, którzy popełniają przestępstwa drogowe, po chwili zawahania wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że "trudno mu odpowiedzieć na to pytanie".

W rozstrzyganiu tego rodzaju spraw bardzo pomocne dla sędziów jest dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Na pewno da się zrobić jeszcze więcej. Jestem za tym, żeby to zrobić i wiem, że takie prace są prowadzone - dodał.

Sędziowie powinni mieć dostęp do Krajowego Systemu Informacji? Mazur: To jest do rozważenia

Mazur stwierdził także, że należy rozważyć udostępnienie sędziom informacji z Krajowego Systemu Informacji Policji. Myślę, że to jest kwestia do rozważenia, czy taki dostęp powinien zostać udostępniony, a już na pewno w kontekście tych przestępstw drogowych. Ta baza danych dotycząca tego rodzaju zachowań na pewno w takich sprawach byłaby przydatna - ocenił.

Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Dariusz Mazur: To kwestia też decyzji politycznej

Wiceszef resortu sprawiedliwości był pytany także o kwestię postawienia przed Trybunałem Stanu b. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. To jest kwestia nie tylko faktycznych możliwości, ale również decyzji politycznej. Jeżeli będzie większość, to ja myślę, że realne jest stworzenie podstaw do tego, żeby do takiej odpowiedzialności pan Zbigniew Ziobro został pociągnięty - stwierdził.

Dodał zarazem, że "w tej chwili problematyczna jest kwestia fizycznej możliwości obecności byłego ministra sprawiedliwości".

Na pytanie prowadzącego, czy po zmianie władzy na Węgrzech, wobec też zapewnień przyszłego premiera tego kraju Petra Magyara o przekazaniu polskim władzom Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego, na Węgry uda się ktoś z przedstawicieli polskich władz, odparł:

Tego nie wiem, natomiast generalnie relacje z dotychczasowym rządem Węgier, kierowanym przez Viktora Orbana były na tyle trudne, że wiedza, jaką dysponujemy na temat faktycznego statusu prawnego pana Zbigniewa Ziobry jest dość uboga.

Wiceszef MS: Nie wiemy, czy Ziobro posiada paszport genewski

Podkreślił, że polskie władze nie wiedzą np. czy b. minister sprawiedliwości ma status azylanta, a więc osoby objętej ochroną przewidzianą w konwencji genewskiej z 1951 roku. Czy też - kontynuował gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM - jest to jakiś rodzaj ochrony uzupełniającej. Nie wiemy na sto procent, chociaż obrońca (Ziobry - red.) tak twierdzi, że Ziobro ma tzw. paszport genewski, który może zostać wydany przez państwo inne niż państwo obywatelstwa - dodał.

Oświadczył, że Polska próbowała to ustalić, ale "nie uzyskaliśmy takich informacji".

Wiceminister sprawiedliwości komentując wniosek, jaki w sprawie przekazania Polsce Zbigniewa Ziobry skierował do węgierskich władz, stwierdził, że "jeżeli Węgry odpowiedzą negatywnie, to złożymy taki wniosek ponownie". Wyraził w ten sposób nadzieję, że po zmianie rządu na Węgrzech relacje na linii Warszawa - Budapeszt poprawią się.