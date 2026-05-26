"Ocena pana prezydenta jest bardziej życzliwa niż otoczenia prezydenckiego" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Urszula Pasławska z PSL, odnosząc się do projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, który budzi duże emocje w Sejmie. Czy projekt ma szansę na akceptację Karola Nawrockiego?

Wideo youtube

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W Sejmie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która - jak zapewnia wiceszefowa PSL Urszula Pasławska - nie wprowadza związków partnerskich, lecz ma charakter techniczny i ułatwi życie ponad 2 milionom Polaków. Projekt budzi jednak wątpliwości Pałacu Prezydenckiego, a jego ostateczny kształt wciąż jest przedmiotem negocjacji.

W rozmowie z Joanną Górską na antenie Radia RMF FM posłanka Urszula Pasławska podkreśliła, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej nie jest próbą wprowadzenia związków partnerskich "tylnymi drzwiami". Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie dotyczy nazwiska, dzieci, nie zmienia stanu cywilnego - zapewniała. Jak dodała, projekt ma charakter cywilny, a nie administracyjny, i pozwala dorosłym osobom na zawarcie umowy dotyczącej m.in. wspólności majątkowej czy dostępu do informacji medycznej.



Mimo zapewnień o technicznym charakterze ustawy, Pałac Prezydencki zgłasza zastrzeżenia, zwłaszcza w kwestiach wspólności majątkowej i rozliczeń podatkowych. Czekamy na propozycje poprawek ze strony prezydenta - mówiła Pasławska. Podkreśliła, że projekt nie narusza art. 18 Konstytucji, który gwarantuje szczególną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Kandydatura na prezydenta Krakowa i wybory 2027

W rozmowie pojawił się także temat wyborów samorządowych w Krakowie. PSL nie podjęło jeszcze decyzji, czy wystawi własnego kandydata, czy poprze wspólnego kandydata koalicji. Kraków zasługuje na prezydenta, który łączy, a nie dzieli - podkreśliła posłanka.

W kontekście wyborów parlamentarnych w 2027 roku Pasławska zadeklarowała, że PSL zamierza iść do wyborów samodzielnie, zgodnie z decyzją Kongresu Krajowego partii. Trzeba dać ludziom alternatywę - zaznaczyła, twierdząc, że ludowcy posiadają stały, silny elektorat.

IPN, Sąd Najwyższy i polityka historyczna

Dużo miejsca poświęcono także kandydaturze Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. PSL popiera tę kandydaturę, podkreślając wagę polityki historycznej i pamięci o polskiej wsi. Dla nas historia ruchu ludowego jest fundamentalna - mówiła Pasławska. Odniosła się także do kontrowersji wokół wyboru prezesa Sądu Najwyższego, podkreślając, że ostateczna ocena będzie zależała od jego działań na stanowisku.

Matka Boska Gietrzwałdzka

Posłanka PSL jest wnioskodawczynią, by rok 2027 był rokiem objawień Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. To wydarzenie ma nie tylko wymiar duchowy, ale także patriotyczny i regionalny - argumentowała.

Ma to charakter rozwoju regionalnego w Europie, w. chociażby w Fatimie. Jest to miejsce, które daje szansę na rozwój tamtego subregionu - mówiła Pasławska zwracając uwagę, że Warmia i Mazury mogą stać się atrakcyjnym regionem w kontekście turystyki pielgrzymkowej.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.