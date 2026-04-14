Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiada na ponaglające pismo prokuratury ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wczoraj Prokuratura Krajowa wnioskowała o wyznaczenie terminu posiedzenia sądu ws. wniosku, złożonego w tej sprawie ponad dwa miesiące temu. Dziś znamy już odpowiedź sądu.

Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiedział na pismo Prokuratury Krajowej ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia dotyczącego ENA, ponieważ postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania z 26 marca nie jest prawomocne.

Zadająca pytanie prokuratura dowiaduje się z niej tylko tego, co wiedziała już wcześniej.

Według informacji otrzymanych od rzeczniczki SO ds. karnych, sędzi Anny Ptaszek, prowadząca sprawę ENA dla Zbigniewa Ziobry sędzia Joanna Grabowska wydała wczoraj postanowienie o przekazaniu prokuraturze dość lakonicznej za względu na charakter sprawy odpowiedzi.

Sąd informuje więc, że wydane 26 marca postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania ws. ENA nie jest jeszcze prawomocne, a "posiedzenie sądu w tej sprawie zostanie wyznaczone niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się". Sędzia nie podała daty, o której wyznaczenie prosi Prokuratura Krajowa, ponieważ zależy ona pośrednio od decyzji Sądu Apelacyjnego, który rozpatruje zażalenie obrońcy Zbigniewa Ziobry na odmowę zawieszenia postępowania.

Zażalenie wpłynęło do Sądu Okręgowego zaledwie w piątek, a ponieważ wymagało uzupełnienia (brakowało podpisu adwokata), a także skompletowania niezbędnych dokumentów - wciąż jeszcze nie zostało przesłane do Sądu Apelacyjnego, który ma je rozpatrzyć.

Brak decyzji ws. ENA wynika z tego, że Sąd Apelacyjny może się z zażaleniem zgodzić i sprawę zawiesić. Podjęcie przez Sąd Okręgowy decyzji w tej sprawie jest zatem niemożliwe przed decyzją, dotyczącą zażalenia.

Na dodatek samo zażalenie wciąż do Sądu Apelacyjnego nie dotarło. Tym bardziej więc kierujący je tam Sąd Okręgowy nie może podać prokuraturze jakiejkolwiek daty zamknięcia sprawy decyzją ws. ENA dla Zbigniewa Ziobry.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że rozpatrzenie zażalenia przez Sąd Apelacyjny trwa obecnie do miesiąca od momentu wpływu.