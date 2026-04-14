O godzinie 11:00 Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie. "Szefowie klubów przekażą wstępny wniosek w sprawie postawienia byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu" – przekazałam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał też, że w piątek odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptowalut.

Zbigniew Ziobro przez ostatnie miejscowości przebywał na Węgrzech

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu 2025 r.; Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty poinformował, że prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach będzie przedmiotem czwartkowej dyskusji w Sejmie, która odbędzie się od 16:45 do 18:15. Jak przekazał marszałek Sejmu, głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w tej sprawie odbędzie się w piątek w bloku głosowań.

Pytany, czy istnieje plan B w sytuacji, w której nie uda się odrzucić weta prezydenta zaznaczył, że w ostatnim czasie w tej kwestii zaistniały nowe okoliczności. Jestem pełen nadziei, że posłowie i posłanki, którzy odrzucali ten wniosek do tej pory (wniosek o odrzucenie weta prezydenta do ustawy dot. kryptoaktywów - przyp. RMF FM), nie odrzucą tego wniosku. Jeżeli go odrzucą, to narażą tysiące obywateli na utratę majątku i na straty. Decyzja jest po ich stronie - podkreślił Czarzasty.

Wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry

Czarzasty przekazał też, że na trwającym posiedzeniu szefowie klubów przekażą wstępny wniosek w sprawie postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pod koniec 2025 r. gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o zarzutach dla niego w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce.

Na początku 2026 r. poinformowano, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech. Marszałek Sejmu zaznaczył, że wstępny wniosek ma się pojawić "w związku z tym między innymi, co się stało na Węgrzech". W niedzielę wybory na Węgrzech wygrała opozycyjna TISZA Petera Magyara.



Najem krótkoterminowy, eLicytacje, psy i koty

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zakłada uruchomienie portalu eLicytacje, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Będzie to elektroniczny systemem sprzedaży m.in. ruchomości i nieruchomości należących do dłużników podatkowych.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy przewidującym wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania i rejestracji psów i kotów w państwowym rejestrze - Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. W planie obrad jest także rządowy projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.



W środę Sejm będzie pracował nad rządowym projektem deregulacyjnym wprowadzającym zmiany w przepisach publicznego systemu internetowego, który służy do zawierania i obsługi m.in. umów o pracę i umów zlecenia. Nowe przepisy mają też umożliwić przeniesienia do systemu umów podpisanych wcześniej w formie papierowej.



Posłowie będą pracować nad projektem Polski 2050 ws. najmu krótkoterminowego. Projekt wpłynął do Sejmu na początku grudnia 2025 roku. Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) mówiła wówczas, że nowe przepisy "ucywilizują najem krótkoterminowy". Według projektu, najmem krótkoterminowym jest wynajmowaniem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale, w których świadczone będą tego typu usługi, mają być specjalnie oznaczane. Niestosowanie się do przepisów byłoby karane grzywną nawet do 50 tys. zł.



W piątek rano zaplanowano głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw, w tym do ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.



Sejm rozpatrzy też projekt przygotowany przez posłów PiS, który przewiduje likwidację opłaty od posiadania psów. Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt.