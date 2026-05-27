"Myślę, że wynik referendum był porażką prezydenta Miszalskiego, niekoniecznie całej koalicji rządzącej" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Daria Gosek-Popiołek, posłanka Nowej Lewicy.

Popołudniowa rozmowa RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Obawiam się, że kampania wyborcza w Krakowie będzie brutalna”

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Daria Gosek-Popiołek nie chciała potwierdzić, czy zostanie kandydatką na prezydenta Krakowa.

Nie odpowiem, to by było niepoważne, także wobec mieszkańców Krakowa. Cieszą mnie głosy uznania moich kolegów. Cieszą mnie głosy mieszkańców, ale to jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto - mówiła na antenie RMF FM.

Daria Gosek-Popiołek zwraca uwagę, że Kraków to miasto po bardzo trudnej kampanii referendalnej i zmagające się z poważnym zadłużeniem. Kraków to bardzo poważne miasto, które zasługuje na poważną rozmowę i poważne propozycje - podkreśla posłanka. Jej zdaniem, wybory samorządowe nie powinny być wyścigiem, a decyzje dotyczące kandydatur muszą być poprzedzone przygotowaniem konkretnych rozwiązań dla mieszkańców.

Strefa czystego transportu – konieczność zmian

Jednym z najgorętszych tematów w Krakowie pozostaje strefa czystego transportu. Gosek-Popiołek przyznaje, że była ona jednym z powodów odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale podkreśla, że walka o czyste powietrze jest kluczowa dla zdrowia mieszkańców.

Strefa czystego transportu jest ważnym narzędziem, ale wymaga zmian i dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców - mówi. Proponuje m.in. wyłączenie z ograniczeń parkingów park&ride oraz wsparcie dla osób, które nie mogą zrezygnować z samochodu.

Posłanka Nowej Lewicy wskazuje, że jednym z priorytetów powinna być poprawa dostępności i obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. Potrzebujemy planu naprawczego i oszczędności, ale nie kosztem usług publicznych - zaznacza.

Wskazuje na możliwość zwiększenia dochodów miasta poprzez wprowadzenie opłaty turystycznej oraz ustawę metropolitalną. Jednocześnie przyznaje, że bez wsparcia rządu i środków unijnych nie uda się zrealizować dużych inwestycji, takich jak metro.

Przed Krakowem czas decyzji

Na pytanie o oficjalną kandydaturę na prezydenta Krakowa, Daria Gosek-Popiołek odpowiada wymijająco, podkreślając, że decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach. Nie zależy mi na budowaniu pozycji politycznej, ale na tym, by Kraków był miastem przyjaznym, dobrze zarządzanym i otwartym na potrzeby mieszkańców - stwierdza, dodając, że jej zdaniem kampania wyborcza w Krakowie może okazać się "brutalna".

Lewica wobec wyzwań społecznych

W rozmowie pojawiły się także tematy ogólnopolskie, takie jak legalizacja związków partnerskich, liberalizacja prawa aborcyjnego czy finansowanie nauki. Gosek-Popiołek podkreśla, że lewica będzie walczyć o prawa obywatelskie i zwiększenie nakładów na naukę, choć przyznaje, że osiągnięcie kompromisu w tych sprawach w ramach koalicji rządzącej nie będzie łatwe.

W komentarzu do kwestii ustawy o osobie najbliższej i prawdopodobnym wecie prezydenta, przyznała, że Karolowi Nawrockiemu i jego otoczeniu "chodzi o wojnę kulturową".

Daria Gosek-Popiołek / Marcin Suchmiel / RMF FM